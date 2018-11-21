МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Ущерб российских аграриев от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году оценивается в 7,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. "По состоянию на 14 ноября 2018 года режим чрезвычайной ситуации природного характера введен на территории 27 регионов, сумма ущерба сельхозпроизводителей составила 7,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.