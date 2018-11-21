МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Распоряжение правительства РФ, предусматривающее выделение 3,75 миллиарда рублей для компенсации ущерба аграриям, может выйти в начале декабря, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что проект поправок в бюджет на 2018 год предусматривает увеличение расходов на компенсацию затрат аграриев за счет перераспределения средств с других мероприятий госпрограммы развития АПК в объеме 1,86 миллиарда рублей — в дополнение к предусмотренным в бюджете 1,89 миллиарда рублей.

"В целях эффективного использования средств федерального бюджета и мотивации аграриев на заключение договоров страхования Минсельхоз внес в правительство проект постановления, в котором компенсация ущерба пострадавшим сельхозпроизводителям, застраховавшим свои имущественные интересы, предусматривается в размере 100% от подтвержденного ущерба, а не застраховавшим — 50%", — говорится в сообщении. После вступления постановления в силу Минсельхоз направит в кабинет министров проект распоряжения, который предусматривает компенсацию ущерба аграриям в объеме 3,75 миллиарда рублей.

"В настоящее время данный документ находится на согласовании в Минфине. Ориентировочный срок выхода проекта распоряжения правительства — 5 декабря. После чего с субъектами РФ будут заключены соглашения о предоставлении средств на компенсацию расходов от ЧС", — добавили в министерстве.

Во вторник Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству продолжить наращивание уровня господдержки в сфере агропромышленного комплекса России. В частности, правительству РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Минсельхозу в 2018 году дополнительных средств для компенсации издержек аграриев, обусловленных ростом цен на дизельное топливо.

Депутаты предлагают также рассмотреть вопрос о целесообразности выделения в 2018 году из резервного фонда правительства дополнительных бюджетных ассигнований регионам в целях полной компенсации ущерба, понесенного сельхозтоваропроизводителями из-за чрезвычайных ситуаций природного характера.