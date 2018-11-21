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МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Ущерб российских аграриев от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2018 году оценивается в 7,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"По состоянию на 14 ноября 2018 года режим чрезвычайной ситуации природного характера введен на территории 27 регионов, сумма ущерба сельхозпроизводителей составила 7,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В начале октября глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев говорил, что ущерб аграриев от чрезвычайных ситуаций в России в текущем году в 22 регионах оценивается в 6,6 миллиарда рублей. По словам министра, из-за неблагоприятных погодных условий сроки сева в ряде регионов сдвинулись на 2-3 недели, что повлияло на объемы урожая и сроки уборки.

Во вторник Госдума приняла постановление, в котором рекомендовала правительству продолжить наращивание уровня господдержки в сфере агропромышленного комплекса России. В частности, правительству РФ рекомендуется рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Минсельхозу в 2018 году дополнительных средств для компенсации издержек аграриев, обусловленных ростом цен на дизельное топливо.

Депутаты предлагают также рассмотреть вопрос о целесообразности выделения в 2018 году из резервного фонда правительства дополнительных бюджетных ассигнований регионам в целях полной компенсации ущерба, понесенного сельхозтоваропроизводителями из-за чрезвычайных ситуаций природного характера.