МОСКВА, 21 ноя /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия по транспорту переизбрала председателей ряда советов потребителей, сообщает кабинет министров.

"Заместитель председателя правительства Максим Акимов провел первое заседание правительственной комиссии по транспорту в новом составе… На заседании был рассмотрен вопрос о кандидатурах для переизбрания советов потребителей. Было принято решение переизбрать действующих председателей сроком до 1 июня 2019 года: СП по вопросам деятельности ФГУП "Росморпорт" — Вадима Гераскина; СП по вопросам деятельности ФГУП "Госкорпорации по ОрВД" — Сергея Недорослева; СП по вопросам деятельности ОАО "РЖД" — Дмитрия Комиссарова", — говорится в сообщении.