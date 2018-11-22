МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит прогноз долгосрочного социально-экономического развития до 2036 года, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Минэкономразвития представлен в правительство разработанный совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. Прогноз подготовлен в составе двух основных вариантов (базового и консервативного), прогнозные показатели структурированы на три шестилетних периода (2019-2024 годов, 2025-2030 годов, 2031-2036 годов)", — говорится в сообщении.