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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— "Газпром" сделал трубный выбор — Восточная Европа подтвердила маршрут "Турецкого потока" — Как выяснил "Ъ", "Газпром" определился с маршрутом поставки газа по "Турецкому потоку", который пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию, и уже участвует в процедуре бронирования новых трубопроводных мощностей в этих странах. Поставки в Болгарию и Сербию через "Турецкий поток" "Газпром" собирается начать в 2020 году, в Венгрию в 2021 году, что позволит уже с 2022 года отказаться от транзита через Украину. По сути, это маршрут "Южного потока", который в ЕС заморозили в 2014 году под давлением США. Теперь придраться к проекту сложно, подход "Газпрома" полностью соответствует законодательству ЕС. Но от политических нападок это вряд ли избавит.

— В ремонт Госдумы внесли поправки — Ее реконструкция будет более масштабной и продолжительной — Как стало известно "Ъ", Управление делами президента (УДП) расторгло контракты с ОАО "Моспроект-2" Михаила Посохина на проектирование реконструкции здания Госдумы на Охотном Ряду. Стройку стоимостью около 700 млн руб., предполагающую масштабную перестройку зала пленарных заседаний нижней палаты парламента, прилегающих зон и крыши, изначально планировалось завершить в этом году. На прошлой неделе глава УДП Александр Колпаков заявил, что ремонт будет "более глобальным" и начнется в первом квартале 2019 года. Подробности нового проекта, равно как и его цена, не разглашаются.

— Египет подождет свой спутник — Пуск космического аппарата дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A сдвинулся на 2019 год — Как стало известно "Ъ", космический аппарат дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который создается в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", будет запущен не в декабре 2018 года, как было обещано египетской стороне, а в феврале 2019-го. Причина, по данным "Ъ", кроется в затянувшихся испытаниях. Но и ускорить их "Энергия" не может: спешка в 2015 и 2017 годах уже привела к потерям египетского EgyptSat-2 и ангольского AngoSat-1 соответственно, что обернулось не только необходимостью корпорации изыскивать не менее 10 млрд руб. на изготовление их аналогов, но и значительными репутационными потерями.

— Бренды держат марку — Международные fashion-ритейлеры не спешат уходить из России — Несмотря на сложную экономическую обстановку и постепенный уход из России крупных международных розничных сетей, некоторые зарубежные продавцы по-прежнему считают местный рынок привлекательным. Аналитики отмечают небольшой прирост новых иностранных торговых марок, в первую очередь в сегменте fashion-ритейла. Но, отмечают эксперты, рентабельность бизнеса остается низкой из-за санкций и ослабления рубля.

— Фонд ЖКХ возродится из нацпроекта — Депутаты одобрили продление его работы до 2026 года в трех чтениях — Продление работы Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) до 2026 года одобрено депутатами в трех чтениях — финальное состоялось в Госдуме вчера. Дополнительные семь лет деятельности фонда требуются для реализации новой программы расселения аварийного жилья в рамках нацпроекта "Жилье": за шесть лет планируется расселить 9,6 млн кв. м, признанных непригодными для проживания до 2017 года.

— В "Демографию" и "Здравоохранение" вкралась социальная неустроенность — Нацпроекты смутили экспертов и целями, и средствами — Рабочая группа Госсовета раскритиковала нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение" общей стоимостью около 3 трлн руб. до 2024 года. По мнению экспертов, несмотря на высокую стоимость, они используют некорректные показатели для определения целей, не учитывают региональной специфики рождаемости и смертности населения и в части мероприятий не обеспечены достаточным бюджетом. Впрочем, правительство продолжает работу над детализацией нацпроектов и часть претензий, вероятно, учтет, хотя нарекания у экспертов есть и к фундаментальным показателям, которые вряд ли изменятся.

— Мировая экономика прошла пик незаметно — Глобальный рост замедлится уже в следующем году — Темпы роста мировой экономики в 2019–2020 годах будут ниже, чем в этом, следует из обновленного прогноза Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). Сначала замедление коснется развивающихся рынков, затем, по мере исчерпания программ стимулирования, оно распространится и на развитые страны. В 2020 году рост в США может составить всего 2,1%, в зоне евро — 1,6%, а в Китае — 6%, полагают в ОЭСР.

— Атмосфера в компании дороже НИОКР — Мониторинг инновационного развития — Ежегодные корпоративные расходы на НИОКР в мире в 2018 году увеличились на 11,4% и составили в общей сложности $782 млрд, следует из анализа показателей тысячи крупнейших глобальных публичных компаний, проведенного практикой Strategy&, которая является частью глобальной сети PwC.

— Избирательная система обходится без советов — Рекомендации БДИПЧ по итогам выборов выполнены наполовину — Движение "Голос" проанализировало исполнение рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, данных по итогам наблюдения за федеральными выборами в РФ с 2003 по 2018 год. Эксперты считают, что Россия не сделала достаточных шагов в сторону эффективных изменений в избирательной системе, а исполнение рекомендаций носит точечный характер. В "Голосе" уверены, что проблема кроется не в законодательстве, а в политической системе страны в целом.

— Алексей Чалый и вице-губернатор Севастополя обменялись видеообращениями — Один из них согласен на публичную казнь, другой — на теледебаты — Алексей Чалый в своем видеообращении заявил, что "дела в управлении Севастополем идут не лучшим образом, в городе уничтожаются ростки всего живого".

— Дионисия Золотова только тюрьма исправит — Известному решальщику не смягчили наказание — Как стало известно "Ъ", Преображенский райсуд Москвы отказал адвокатам неоднократно судимого решальщика Дионисия Золотова (Тумаркина) в замене не отбытого им срока на исправительные работы или штраф. Ходатайствуя об этом, защитники ссылались, в частности, на то, что их подзащитный с 2014 года находится в СИЗО, администрация которого засвидетельствовала примерное поведение заключенного, но суд решил, что его исправление возможно лишь в заключении.

— Адвокат специального назначения — Боевика, убившего Героя России в Сирии, очень активно защищали в Мосгорсуде — Как стало известно "Ъ", московский адвокат Антонина Абрамова обжаловала в Мосгорсуде объявление в международный розыск и заочный арест сирийского боевика Абдаллы Мохаммеда Джаляля, который в 2015 году, по версии следствия, расстрелял Героя России пилота Олега Пешкова. Защитник полагает, что Интерпол не станет разыскивать обвиняемого в преступлении "военно-политического характера", а арестовывать Джаляля просто нет смысла, ведь об уголовном деле в России он не знает, поэтому и прятаться от следствия не будет. Мосгорсуд доводам адвоката Абрамовой не внял.

— Аммиак и метанол слили в уголовное дело — Новые эпизоды хищений на ТоАЗе ареста не заслужили — Как стало известно "Ъ", на свободу из-под ареста вышел Александр Коренченко, фигурант новых эпизодов расследования хищений активов Тольяттинского азотного завода (ТоАЗ) — агрегата аммиака стоимостью около 2 млрд руб. и производства метанола, чья цена составляла как минимум 228 млн руб.

— Таможня читает по складам — На пропускных пунктах задерживают книги в поисках пропаганды "определенных взглядов" — Как выяснил "Ъ", российская таможня проверяет книги, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах, на предмет наличия в них "пропаганды определенных взглядов", угроз для "нравственности" или "экономических интересов" РФ. У Пулковского таможенного поста появились вопросы к изданной в США на английском языке книге журналистки Маши Гессен "Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию", она отправлена на экспертизу. Законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС) действительно устанавливает запрет на ввоз "печатных или аудиовизуальных материалов" с информацией, "которая может причинить вред интересам стран—участниц Евразийского союза". Правозащитники называют это международное соглашение противоречащим Конституции РФ.

— Учителя получили видеоурок — Проявления агрессии стало невозможно скрывать — С начала ноября произошло несколько случаев оскорбления и избиения школьников учителями, видеозаписи которых ученики выложили в интернет. Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что агрессия со стороны учителей была всегда, но благодаря интернету школьники получили возможность быстро распространять информацию, а учителя больше не чувствуют себя в безопасности.

— Правила приема лекарств проверят на дорогах — ГИБДД и Минздрав хотят наказывать за употребление фенобарбитала или димедрола за рулем — Водителей, возможно, будут наказывать за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, например фенобарбитала или димедрола. ГИБДД и Минздрав начали подготовку соответствующих поправок к КоАП. В Госдуме уже предложили ввести наказания для граждан, которые употребили лекарства "в терапевтических целях", несмотря на предостережение инструкции к препарату, и для наркоманов, "глотающих таблетки пачками" для получения одурманивающего эффекта. Медицинские эксперты к инициативе отнеслись настороженно.

— В Верховной раде размывают фракции — Пророссийский "Оппозиционный блок" раскололся — В единственной фракции Верховной рады Украины, которая считается условно пророссийской, произошел раскол. Из "Оппозиционного блока" исключили двух видных политиков — сопредседателя блока Юрия Бойко и его заместителя Сергея Левочкина. Соратникам не понравилось их желание объединиться с партией "За жизнь" Вадима Рабиновича.

— Караван мигрантов дошел до американских судов — Дональд Трамп не собирается пускать в США нелегалов — Караван мигрантов из Латинской Америки, который завершает движение к границе с США, стал фактором нового противостояния американского президента Дональда Трампа и судебных органов страны. Белый дом пообещал "в кратчайшие сроки" подать апелляцию на решение суда Сан-Франциско о признании незаконным президентского указа, предусматривающего отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам-латиноамериканцам. Суд поддержал правозащитников, заверивших: администрация Дональда Трампа нарушает права человека.

— Россия и Белоруссия стремятся подписать соглашение по визам до конца года — Официальное мнение — Москва и Минск могут подписать соглашение о взаимном признании виз уже 13 декабря. Об этом вчера заявил в белорусской столице глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, последний раунд переговоров на уровне представителей профильных ведомств "зафиксировал серьезный прогресс", к Совету министров 13 декабря проект рассчитывают вынести на подписание.

— Немецкие СМИ расследуют нелегальное финансирование "Альтернативы для Германии" — Борьба за власть — В ФРГ продолжается скандал вокруг обвинений в адрес правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) — ее заподозрили в получении нелегального финансирования во время предвыборной кампании 2017 года. Выступая вчера первой на заседании Бундестага, посвященном обсуждению будущего бюджета страны, председатель фракции АдГ Алис Вайдель дольше отрицала обвинения в свой адрес, чем обсуждала стоявший на повестке вопрос.

— Урбанистику придавило налогами — Для развития городской среды может не хватить денег — Повышение со следующего года НДС до 20% может сорвать реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в нацпроект "Жилье и городская среда". Увеличенная ставка налога приведет к росту стоимости строительных работ, и запланированного финансирования — 270 млрд руб. на пять лет — окажется недостаточно.

— Julius Bar записалась на консультацию — Швейцарская инвестгруппа поработает в России — В начале 2019 года на российском рынке появится первый инвестиционный консультант иностранного происхождения. Такой статус намерена получить новая структура швейцарской финансовой группы Julius Bar. Эксперты отмечают, что ей придется учитывать возросшие санкционные риски российских клиентов.

— "Трансмашхолдингу" нашли конкурентов — На поставки трамваев Петербургу претендуют еще три компании — Петербург ведет переговоры о создании производства трамваев и вагонов метро с "Трансмашхолдингом", швейцарской Stadler и еще двумя инвесторами. Город, которому нужно обновить до 600 трамваев, обещает закупать парк в обмен на инвестиции от 1 млрд руб., но денег на это в бюджете пока нет. Решить вопрос с финансированием должен врио губернатора Александр Беглов.

— ЦБ на волне оптимизма — Ксения Дементьева о том, как регулятор смотрит на ставки — Давно известно, что все зависит от настроя: у оптимиста стакан всегда наполовину полон, вот и у Банка России так. В середине сентября ЦБ впервые с 2014 года принял решение повысить ключевую ставку, с 7,25% до 7,5%. На индикатор ЦБ довольно быстро реагируют банки, повышая свои ставки по кредитам и вкладам. Так произошло и на этот раз.

— Сбербанк настроился на пенсионеров — НПФ банка возобновил привлечение клиентов по электронному каналу — Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка после годового отсутствия на рынке привлечения новых клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) вновь начал продавать этот продукт в отделениях материнского банка. Пока привлечение ведется в тестовом режиме и только в столичном регионе. Однако НПФ готовится к масштабной переходной кампании следующего года — последней перед введением индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Возвращение лидера предыдущих кампаний заставит многих игроков задуматься об уходе с рынка.

— Аграриям добавят кредиторов — Число банков—участников госпрограммы кредитования АПК может вырасти — К льготному кредитованию сельхозпроизводителей могут быть допущены не только крупные банки, но и небольшие региональные игроки, в том числе работающие с базовой лицензией. Таков итог встречи кредитных организаций, ЦБ и Минсельхоза. Однако эксперты и участники рынка призывают не спешить с расширением числа банков-участников, поскольку качество отбора финансируемых проектов может упасть.

— Золото нависло над ценами — Росту котировок мешает избыток предложения — Согласно оценкам Thomson Reuters, в третьем квартале существенно вырос профицит золота на мировом рынке. Предложение драгоценного металла на 242 тонны превышает потенциальный спрос на фоне рекордного за последние годы сокращения вложений в него биржевых фондов. Профессиональные инвесторы потеряли интерес к золоту на фоне роста ставок в мире и укрепления доллара США.

— Братьям Магомедовым нашли новый иск — С бизнесменов требуют 17 млрд рублей — Группу "Сумма", ее совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также ряд менеджеров требуют привлечь к субсидиарной ответственности на сумму свыше 17 млрд руб. Такой иск в рамках банкротства входящего в группу ОАО "Глобалэлектросервис" (ОАО ГЭС) заявил его временный управляющий. Он обвиняет ответчиков в том, что они не подали на банкротство при появлении признаков неплатежеспособности ОАО. Юристы отмечают, что признать братьев Магомедовых ответственными за это непросто, но теоретически возможно.

— К железным дорогам цепляют автобусы — ВЭБ предложил ОАО РЖД вместе развивать городской транспорт — Монополия ОАО РЖД может расшириться за пределы железных дорог — ВЭБ предложил компании партнерство в городском пассажирском транспорте. Госкорпорация планирует входить в проекты в синдикате с банками, в ВТБ уже выразили готовность рассмотреть этот формат. В ОАО РЖД поддерживают идею и отмечают пример организации Московского центрального кольца в связке с метрополитеном, полагая, что подобные проекты будут иметь успех и в регионах. Но эксперты сомневаются, что опыт удастся эффективно распространить за пределы столицы, предлагая ОАО РЖД более скромные задачи.

— "Фосагро" заработала на азоте — Новые мощности вышли на прибыль — "Фосагро" семьи Гурьевых, наконец, получает отдачу от инвестиций в новые азотные мощности, запущенные в конце 2017 года. Компания в третьем квартале почти на 50% нарастила поставки аммиака и карбамида, получив рекордный денежный поток. Она частично переориентировала объемы, которые не закупает Украина, также росту способствовали повышение мировых цен на удобрения и девальвация рубля.

— Смартфоны нашли свой уровень — Поставки мобильных устройств стагнируют — Отгрузки мобильных устройств в Россию в третьем квартале остались на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 11,5 млн штук, выяснила IDC. При этом Apple вернулась в тройку лидеров в штучных поставках, сместив на четвертое место китайскую Xiaomi. Стагнация на рынке связана с его насыщенностью и ростом средней цены, в том числе на флагманы, считают дистрибуторы и эксперты.

— "Каро" покажется в "Меге" — Киносеть нашла нового партнера — Киносеть "Каро", управляющая 232 залами, собирается открыть 100 залов в течение трех-четырех лет — экспансия обойдется компании в 3 млрд руб. Это больше, чем она открывала в последние годы. К расширению "Каро" побудило партнерство с ритейлером "Мега". В его торговых центрах до сих пор развивались только конкурирующие кинотеатры "Синема Парк".

— Castorama заканчивает ремонт — DIY-ритейлер покидает российский рынок — Британская Kingfisher, владеющая сетью магазинов Castorama, объявила об уходе с российского рынка, на котором занимает четвертое место среди продавцов товаров для дома и ремонта. К такому решению компанию могли подтолкнуть плохие результаты работы в стране — она показывала убытки и снижала выручку. С начала года Castorama стала уже вторым DIY-ритейлером, сообщившем о сворачивании бизнеса в России: ранее финская Kesko продала свои магазины "К-раута" лидеру рынка Leroy Merlin.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Рост экономики ускорился, несмотря на замедление потребительского спроса — В следующем году темпы роста потребления продолжат замедляться, что неизбежно скажется на ВВП — В январе – октябре российский ВВП вырос на 2,7% в годовом выражении, оценило Минэкономразвития, а в октябре экономика ускорила рост сразу до 2,5% в годовом выражении – после всего 1,1% в сентябре и августе. Прежде всего ВВП ускорило сельское хозяйство, перешедшее от спада в годовом выражении к резкому росту – на 11,9%, а также промышленное производство и строительство, перечисляло Минэкономразвития в докладе "Картина деловой активности".

— Россия игнорирует большую часть рекомендаций ОБСЕ по проведению выборов — Поэтому наблюдателям приходится их регулярно повторять — По итогам шести федеральных избирательных кампаний, прошедших в течение 15 последних лет, Россия получила в общей сложности 139 рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), представленных в итоговых отчетах миссий по наблюдению за выборами, подсчитало движение в защиту прав избирателей "Голос".

— "Золотую судью" Елену Хахалеву понизили в должности до рядовой — Решение было принято больше чем через год после начала скандала — Судья Елена Хахалева ушла с поста председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. Решение принято после состоявшегося во вторник заседания коллегии Краснодарского краевого суда.

— Большинство россиян возложили ответственность за проблемы страны на Путина — Это максимум за все время исследований, следует из данных "Левада-центра" — Почти две трети россиян считают, что Владимир Путин в полной мере несет ответственность за проблемы, которые стоят перед страной, – это максимум за все время исследований, следует из данных "Левада-центра".

— Планы конверсии оборонной промышленности трудно реализовать — К ней готово ограниченное количество отраслей — К 2020 г. доля гражданской продукции в оборонной промышленности должна составить 17%, к 2025 г. – 30%, а к 2030 г. – 50%, напомнил президент Путин на совещании о проблемах обороны в Сочи: "Чтобы достичь показателей, установленных на 2025 и 2030 гг., принимаемых мер, судя по всему, недостаточно" (kremlin.ru).

— Московский бизнес боится 30%-ного роста налогов — Но если за недвижимость придется платить больше, переложит издержки на потребителей — Бизнес ждет от правительства Москвы решения о ставке налога на имущество на 2019 г. – с начала октября деловые сообщества направили мэру Сергею Собянину несколько писем, что из-за налоговой неопределенности компании не могут планировать расходы на 2019 г. и опасаются их резкого роста.

— Цифровые технологии превзошли сельское хозяйство по вкладу в ВВП — Доля цифровой экономики составит в этом году 5,1%, а сельского хозяйства – 4,4% — Доля цифровой экономики в российском ВВП составит в 2018 г. 5,1%, посчитала Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Вклад рассчитывается от прибыли IT-компаний и компаний связи, а также компаний, деятельность которых базируется на IT: интернет-магазинов, агрегаторов такси, контент-сервисов и проч., объяснил "Ведомостям" аналитик РАЭК Карен Казарян.

— Администрация президента настаивает на госрегулировании больших данных — Предложенное рынком саморегулирование поддержки не нашло — Администрация президента настаивает на государственном участии в регулировании больших данных, а рыночное саморегулирование считает недостаточным. Такую позицию вчера сформулировал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко на закрытом IT-завтраке "Недели российского интернета", где он встречался с представителями отрасли. Об этом "Ведомостям" рассказали два участника завтрака.

— Гендиректор Федеральной пассажирской компании: Наш пассажир никогда не полетит самолетом — Петр Иванов рассказывает о конкуренции с авиакомпаниями, тарифах, новых вагонах, черных списках и письмах пассажиров — Федеральная пассажирская компания (ФПК) вышла на рынок пассажирских перевозок в 2010 г., выделившись из "Российских железных дорог". Времена, когда у железной дороги не было серьезных конкурентов, к тому моменту давно прошли – ФПК пришлось сразу состязаться с агрессивными и гибкими авиакомпаниями.

— SSJ100 мало летает из-за дефектов двигателя — Комплектующие от французской Safran выходят из строя намного быстрее, чем обещает производитель — Нормальный налет первому российскому гражданскому самолету SSJ100 не удается показывать прежде всего из-за проблем с двигателями, рассказали "Ведомостям" топ-менеджеры четырех авиакомпаний, эксплуатирующих эти лайнеры, и три человека, близких к лизинговым компаниям, покупающим такие суда.

— Британской Castorama придется искать покупателя на российский бизнес — Он может стоить до 24 млрд рублей — Британская сеть магазинов товаров для дома и ремонта Castorama сообщила об уходе из России, Испании и Португалии. "Это поможет более сосредоточенно и эффективно реализовывать нашу стратегию на основных рынках, где компания занимает или может занять лидирующие позиции", – объяснила главный исполнительный директор головной компании Kingfisher Вероник Лори (ее слова приведены в сообщении ритейлера). В России, по ее словам, у компании "относительно небольшая" доля.

— Эксперты предлагают доработать налоговый маневр — К текущему варианту много технических вопросов, считает Vygon Consulting — Способ стимулировать нефтяников поставлять на внутренний рынок больше топлива при его высокой экспортной цене – "новейшее российское изобретение и к нему много технических вопросов, требующих проработки", пишет в исследовании Vygon Consulting. Эксперты предлагают в качестве альтернативы вернуться к обсуждению концепции плавающего акциза на нефтепродукты.

— "Газпром" заключил крупнейший контракт на закупку труб — Загорский трубный завод поставит ему трубы на 41 млрд рублей с рекордной скидкой — "Газпром" выбрал поставщика труб большого диаметра (ТБД) для газопровода Чаянда – Ковыкта. О заключении контракта на поставку монополии 500 000 т ТБД сообщил Загорский трубный завод (ЗТЗ). Цена сделки не сообщается. Из материалов портала госзакупок следует, что стоимость контракта "Газпром" оценил в 41,2 млрд руб.

— Минфин провел лучший аукцион ОФЗ с начала августа — Министерство разместило все бумаги на 20 млрд рублей без премии к рынку, спрос превысил предложение в 2,5 раза — В среду, 21 ноября, Минфин впервые за последние три месяца разместил все ОФЗ на 20 млрд руб. Он предложил инвесторам трехлетний и шестилетний выпуски по 10 млрд руб. Спрос на обоих аукционах превышал предложение более чем в 2,5 раза. Средневзвешенная доходность шестилетних бумаг по итогам аукциона составила 8,62% годовых, а доходность трехлетнего выпуска – 8,35%.

— ЦБ предупредил о продолжении роста ставок в банках — Из-за того, что ставки по кредитам растут быстрее, чем по депозитам, банки могут потерять в прибыли — Рост ставок в банках может продолжиться, предупредил ЦБ: из-за того что ставки по депозитам растут быстрее, чем по кредитам, банки могут потерять в прибыли.

— Disney покажет на День Победы российский фильм о войне в Афганистане — Прежде у студии возникали проблемы с показом своих блокбастеров 9 мая — Студия Disney включила в свой пакет для проката в России фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане "Братство", заявила на выставке "Российский кинорынок" ее вице-президент Елена Бродская. Премьера картины состоится 9 мая 2019 г. Прокатчиком "Братства" стало WDSSPR – совместной прокатной компании Disney и Sony Pictures.

— Как вахтовики воюют с работодателями — И почему вахтовые поселки – подходящее место для трудовых конфликтов — Вахтовые поселки – подходящее место для трудовых конфликтов. В удаленных вахтовых поселках работники изначально очень уязвимы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Тепло, еще теплее — Минстрой разработал изменения в Жилищный кодекс: каждый сможет платить по счетчику — Минстрой разработал проект поправок в Жилищный кодекс. По мнению ведомства, размер платы за отопление должен рассчитываться на основании показаний в первую очередь индивидуального счетчика, а уже затем — общедомового. А когда счетчиков нет совсем — исходя из норматива потребления коммунальной услуги по отоплению. Документ будет принят до конца этого года, сообщили "РГ" в Минстрое.

— Полис электронный, но липовый — Мошенники находят новые способы заработка на водителях — После того как за страховых мошенников и так называемых автоюристов взялись правоохранительные органы, они тут же нашли новые ниши для выкачивания денег с автовладельцев и страховых компаний. В частности, "перспективным" для них направлением оказалась продажа электронных полисов ОСАГО и выплаты по причинению вреда жизни и здоровью по автогражданке.

— Маневр льготами — Ценам на топливо выписали старый рецепт спокойствия — Завершение налогового маневра в нефтегазовой отрасли, которое будет проходить в 2019-2024 годах, не приведет к чрезмерному росту цен на топливо в России. Во-первых, рост ограничивается государством в пределах целевого четырехпроцентного уровня инфляции, а во-вторых, для многих нефтепродуктов введут компенсирующие механизмы.

— Все в сборе — Михаил Мишустин: Налоговая служба обеспечивает около 76 процентов всех государственных доходов — За январь-октябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 17,6 триллиона рублей. Это на 23 процента, или на 3,3 триллиона рублей, больше аналогичного периода 2017 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства. "Сегодня налоговая служба обеспечивает около 76 процентов всех государственных доходов", — уточнил он.

— Выход на гражданку — Владимир Путин поручил создать систему управления диверсификацией производства оборонных предприятий — Владимир Путин подверг критике ход диверсификации оборонно-промышленных предприятий. Работа идет медленно, заявил президент. Планы по увеличению доли производства гражданской продукции предприятиями ОПК нужно выполнять, доведя ее к 2025 году до 30%, и Путин перечислил меры, которые для этого нужно принять.

— Смета с плюсом — Госдума окончательно одобрила новый бюджет — Госдума одобрила в третьем чтении федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Профицит, заложенный в госсмету, позволит обеспечить устойчивое развитие страны и выполнить задачи от президента, которые он определил в Послании Федеральному Собранию и "майском" указе, заявил по итогам рассмотрения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Языком дипломатии — Главы МИД России и Беларуси поговорили о безопасности — С разговора о мировой безопасности министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей начали совместное заседание коллегий внешнеполитических ведомств двух стран, прошедшее в среду в Минске.

— Путь до прилавка — Госдума вводит систему мониторинга товаров — В России будет создана информационная система мониторинга оборота товаров, маркированных средствами идентификации. Поправки, направленные на контроль качества, прошли первое чтение.

— Жизнь без барьеров — Дмитрий Медведев запретил регионам отменять финансирование программ поддержки инвалидов — Регионы не должны сворачивать финансирование отдельных программ по помощи инвалидам, если средства по ним не предусмотрены в федеральном бюджете, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Инвестора мучает жажда — Эксперты предложили налоговые льготы для термальных курортов — Развитие российских термальных и медицинских курортов надо четко прописать в новой редакции (на 2019-2025 годы) федеральной целевой программы по туризму, считают эксперты "РГ".

— Спрос перешел в предложение — Минфин смог продать инвесторам двойной объем ОФЗ — Минфин на недельном аукционе в среду полностью разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на 20 миллиардов рублей. Ведомство увеличило предложение бумаг в два раза, причем до этого неоднократно выпуски такого объема полностью не распродавались.

— Приплыли — Плата за сброс в реки и озера неочищенных стоков вырастет с 2019 года — С 2019 года для предприятий, сбрасывающих неочищенные стоки в водные объекты, в четыре раза вырастет повышающий коэффициент к плате за негативное воздействие на окружающую среду.

— Точки RU — Аудитория Рунета занимает пятое место в Европе — Вклад цифровой экономики в ВВП России в 2018 году вырос до 5,1 процента, по сравнению с прошлым годом он увеличился на 11 процентов. Такие данные представила Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) на форуме Russian Internet Week (RIW, Неделя российского интернета).

— Юридическая скорая — Ассоциация юристов открыла мобильные пункты бесплатных консультаций — Ассоциация юристов России составит горячий список правовых вопросов, которые больше всего тревожат граждан. Об этом сообщила первый заместитель исполнительного директора — руководителя Аппарата АЮР Ольга Парамонова.

— Водка из-под крана — В Москве и Подмосковье нашли цеха с поддельным алкоголем — В Орехово-Зуевском районе Московской области пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции. Полицией изъято нелегального алкоголя на сумму 2,6 млн рублей.

— Поможет психотрон — В Росгвардии разъяснили, для чего купили машины со световым и звуковым воздействием — В Федеральной службе войск национальной гвардии подтвердили, что через тендер приобрели автомобили со световым и звуковым воздействием на правонарушителей. Вот только речь идет не о нарушителях правил проведения митингов, как додумали некоторые СМИ, а о боевиках и террористах.

— Профессор под защитой — На документах об ученых званиях появится QR-код — В Минобрнауки начали разрабатывать ведомственный приказ об утверждении новых форм аттестатов и технических требований к ним.

— Праздник невиданной щедрости — Более половины россиян собираются участвовать в "черной пятнице" — В конце этой рабочей недели нас поджидает "черная пятница" — вал реальных и мнимых скидок от самых разных магазинов.

— Женщины с красным крестом — В войсковых храмах и госпиталях могут снова появиться сестры милосердия — Старую русскую традицию — привлечь к работе с ранеными и больными военнослужащими сестер милосердия — хотят возродить в Главном военно-политическом управлении Вооруженных сил России.

— Рубль привыкает к санкциям — США обновили "черный список" — Обновленный перечень организаций, находящихся под санкциями, опубликовало на своем интернет-ресурсе министерство торговли США.

— К взлету готовы — Минтранс поддержал передачу аэропорта Шереметьево в частные руки — Министерство транспорта положительно оценивает предложенный инвесторами проект передачи московского аэропорта Шереметьево в концессию.

— Все дело в черных дырах — Арбитры ВТО рассудят споры России с США и Евросоюзом — Всемирная торговая организация учредила третейские группы по иску Евросоюза против России по делу о свинине и по инициированному Россией спору с США о пошлинах на сталь и алюминий.

— Портал открытий — О месте хранения кредитных историй можно узнать через сайт госуслуг — Запрос о месте хранения кредитной истории теперь можно сделать через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Новый сервис стал доступен благодаря Банку России.

— Удар на взлете — Следственный комитет установил, кто погиб на взлетной полосе Шереметьево — Необычное ЧП случилось в одном из крупнейших столичных аэропортов.

— Эфир онлайн — "Авторадио" принимает вызовы и находит возможности — В холдинге "Газпром-медиа" в этом году много юбилеев — 20 лет со дня основания отмечает сам "Газпром-медиа холдинг", 15 — ГПМ Радио, 25 — одна из самых заметных отечественных радиостанций "Авторадио". Накануне ежегодной "Дискотеки 80-х" генеральный директор ГПМ Радио и "Авторадио" Юрий Костин дал интервью "РГ".

— Ракеты на продленке — Министерство обороны решило в очередной раз продлить эксплуатационный срок стратегических комплексов Р-36М (на Западе его прозвали "Сатана") и РС-12М2, известного как "Тополь-М.

— Террористы в банке — Патрушев назвал общие для стран СНГ угрозы — Секретари Совбезов стран СНГ обсудили в Москве на ежегодной встрече вопросы противодействия терроризму и легализации доходов, полученных преступных путем.

— Невидимки с "Калибрами" — Как сообщают информированные индийские источники, "Рособоронэкспорт" и индийская государственная судостроительная компания Goa Shipyard Limited подписали в Нью-Дели контракт стоимостью около 500 млн долларов на постройку для ВМС Индии двух фрегатов российского проекта 11356.

— Не у всех есть завтра — Не стало Зои Ерошок — В нашей профессии по гамбургскому счету все знают, кто есть кто. Когда журналистика попала в зону жесткой турбулентности, девятый вал разношумной информации обрушился на постсоветское человечество, услышать чистый звук талантливого слова стало редкостью.

— Не защитился — Адвокат получил срок за покушение на мошенничество — На два с половиной года попал в колонию общего режима 55-летний адвокат столичной адвокатской палаты Вячеслав Берендюхин. Такой приговор вынес ему Зеленоградский районный суд Москвы за покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

— Ружье 18+ — Будут ужесточены правила приобретения оружия молодыми людьми — Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, вводящий специальный порядок получения охотничьего билета и лицензии на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия для лиц в возрасте с 18 до 21 года. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе депутата. Речь идет о гражданах, не служивших в армии и для которых охота не является традиционным занятием.

— Кусать не будет — Дело модели, напавшей на полицейских, отправили на пересмотр — Мосгорсуд отменил приговор модели Кире Майер, которая была осуждена на полтора года колонии-поселения за то, что покусала полицейского. Ее дело отправлено на новое рассмотрение.

— Женился под арестом — Бывшему замглавы Спецстроя смягчили наказание — Мосгорсуд сократил на три месяца срок наказания бывшему замглавы Спецстроя России полковнику Александру Бурякову.

— Взяли с поличным — Следователей задержали их коллеги — 21 ноября Следственный комитет России обнародовал весьма неприятную для ведомства новость о возбуждении уголовного дела против своих сотрудников — следователей Сергея Дубинского и Андрея Тринева.

— Забыть рядового Хашукджи — Это только в Голливуде спасают "рядового Райана". А в жизни Трамп готов переступить через расчлененного журналиста "Вашингтон Пост" — В среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что его страна может запросить ООН о проведении независимого расследования убийства журналиста "Вашингтон пост" Джамаля Хашукджи. На такой шаг Анкара пойдет, если "сотрудничество с Саудовской Аравией зайдет в тупик".

— Не поделили гения — Италия не отдаст Лувру картины да Винчи — Настоящая схватка разворачивается между Парижем и Римом в преддверии масштабной выставки, которая состоится в 2019 году в Лувре в честь 500-летия со дня смерти Леонардо да Винчи. Юбилейная экспозиция рискует остаться без итальянских полотен великого живописца.

— Интерпол стал жертвой шантажа — Москва обвинила США в неприкрытом давлении на Международную уголовную полицию — В Дубае на 87-й сессии Генассамблеи Интерпола разрешилась интрига с избранием президента международной полицейской организации. Точнее, в интригу эта рутинная процедура превратилась после того, как США публично выступили против кандидатуры россиянина — вице-президента Интерпола генерал-майора МВД Александра Прокопчука.

— Ремонт за счет Меркель — Власти ФРГ запустили "новогоднюю" акцию для поощрения отъезда мигрантов — Министерство внутренних дел Германии запустило перед Новым годом "акцию" для мигрантов, получивших отказ в получении убежища, чтобы ускорить их отъезд. Им предлагают успеть воспользоваться "спецпредложением" до 31 декабря, не дожидаясь принудительной высылки, и получить за это выплаты до 3000 евро.

— Поворот с подвохом — Экспериментальные дорожные знаки появились в Екатеринбурге — Автомобилисты Екатеринбурга недоумевают: в городе установили несколько новых экспериментальных дорожных знаков, отменяющих установленные ПДД. Воспользоваться разрешением и свернуть направо на красный водители не торопятся: как бы чего не вышло.

— Судьба задела за живое — Сердобольные люди купили пенсионерке квартиру — Необычная история произошла с пенсионеркой Валентиной Вячеславовой из деревни Стризнево Вологодской области. Неравнодушные люди собрали деньги и купили ей однокомнатную квартиру. Пожилая женщина ходила по светлой комнате, не могла сдержать слез и поверить, что все это происходит именно с ней.

— Приставы снова обознались — Почему изменения закона об исполнительном производстве не решили проблему "двойников" — "РГ" следит за мытарствами семьи Поповых: у Александра Попова есть тезка в Новосибирске, который должен банку крупную сумму, и судебные приставы упорно пытаются решить эту проблему в буквальном смысле за счет нашего героя. А его супруга Татьяна Попова регулярно получает уведомления о штрафах за превышение скорости — хотя любительница быстрой езды, тоже Татьяна Попова, живет в Сыктывкаре и ездит совсем на другой машине.

— Укол совести — В Зауралье мать отсудила у больницы инсулин для ребенка — Кетовский районный суд Курганской области признал незаконным отказ больницы выдать бесплатный рецепт на инсулин подростку-инвалиду и обязал медучреждение возместить семье материальный и моральный ущерб.

— "Лотос" не вылечил — Лжеврачи медцентра навязывали дорогие услуги — Омские полицейские пресекли деятельность оздоровительного центра, где профессиональные психологи навязывали клиентам дорогостоящее лечение.

ИЗВЕСТИЯ

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— Денежные артерии: банкоматы выдадут купюры по рисунку вен — ВТБ и Тинькофф-банк изучают вопрос переоборудования АТМ для проверки граждан по ладони — Российские кредитные организации изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен. Об этом "Известиям" рассказали официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка. После апгрейда АТМ россиянам не понадобится карта для снятия наличных, совершения платежей и переводов через аппараты.

— К пробке вылетят: беспилотники присмотрят за дорогами столицы — Дроны найдут заторы в местах ДТП, а в будущем смогут преследовать угонщиков и злостных нарушителей — За ситуацией на дорогах столицы будут приглядывать не только патрульные группы и дорожные камеры — им начнут помогать 20 новых дронов. Согласно тендерным документам московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД), беспилотные комплексы трансляции видеоизображения должны быть поставлены в ведомство до 25 декабря. Дроны будут использованы для сбора данных о заторах в местах ДТП, пояснили "Известиям" в ЦОДД. Дорожные эксперты считают, что квадрокоптеры могут пригодиться и для других задач, вплоть до преследования угонщиков и других злостных нарушителей.

— ID и смотри: УЕФА выдаст всем паспорта российского образца — Разработку для болельщиков ЧМ-2018 применят на других крупных турнирах — На юбилейном чемпионате Европы 2020 года, который впервые в истории пройдет по всему континенту (матчи примут 12 городов в 12 странах), скорее всего, будет использоваться паспорт болельщика — Fan ID. Российская разработка показала свою эффективность на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014, а затем на Кубке Конфедераций-2017 и чемпионате мира по футболу-2018, который в октябре был признан советом ФИФА лучшим в истории. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считают, что Fan ID будет полезен и любителям футбола, и организаторам.

— Голос жестов: искусственный интеллект применят для сурдоперевода — Программа поможет людям с проблемами слуха и их родственникам обучиться жестовому языку и чтению по губам — Российские ученые разрабатывают программу, которая с помощью искусственного интеллекта сможет в режиме реального времени через видеокамеру переводить жесты человека с проблемами слуха в слова, фразы и звуки. Подобной системы пока нет нигде в мире. Она необходима для того, чтобы облегчить процесс общения между глухими и слышащими людьми. Программа будет базироваться на уникальном сервисе, который помогает людям с проблемами слуха и их родственникам обучиться жестовому языку и чтению по губам.

— Нейрокепка рулит: головной убор-энцефалограф не даст водителю уснуть — Систему собираются внедрять в Новгородской области на автобусах, предназначенных для перевозки детей — Развиваемый в рамках Национальной технологической инициативы проект инновационной системы контроля за состоянием водителя позволит предотвратить до четверти автомобильных аварий на российских дорогах. Специальная нейрокепка на голове водителя будет непрерывно снимать энцефалограмму, следить за морганием, контролировать равновесие тела. Эти данные позволят предотвратить засыпание за рулем и критическую потерю внимания. Систему собираются внедрять в Новгородской области на автобусах, предназначенных для перевозки детей.

— Умные часов не надевают: родителям предлагают отказаться от слежки — Социологи выяснили, что использование следящих гаджетов сильно меняет поведение ребенка — Поведение современных детей изменилось с введением в обиход контролирующих гаджетов, например умных часов, которые позволяют родителям в одностороннем порядке прослушивать, что происходит вокруг ребенка. Об этом свидетельствуют данные исследования российских социологов: речь идет о рисках утраты самостоятельности и пространственного ориентирования, ограничения познавательной способности, изменения отношений между родителями и ребенком.

— Жизнь вне угрозы: в Геленджике провели уникальные онкооперации — На конференции врачи из России и Германии обсудили передовые подходы в хирургии — В Геленджике на базе группы клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" прошла международная конференция "Абдоминальная хирургия: современные мировые стандарты". С врачами из Краснодарского Края и Санкт-Петербурга своим опытом в лечении рака органов брюшной полости поделились ведущие специалисты клиники "Асклепиос Норд" и "Асклепиос Бармбек". Во время конференции онкологи и хирурги с мировым именем провели серию показательных операций, среди которых удаление поджелудочной железы и резекция печени.

— Страдательный налог — Цены на основные продукты могут обогнать инфляцию после повышения НДС — Вслед за повышением НДС в 2019 году хлеб, яйца, свинина, молоко и сахар подорожают на 4–11%, подсчитали в Аналитическом центре при правительстве. Эксперты сделали прогноз специально для "Известий". Речь идет о социально значимых товарах, на которые установлен льготный НДС 10%, и его размер в следующем году не изменится. Но затраты на производство товаров из-за повышения налога увеличатся, что скажется на их стоимости. Инфляция в России в 2019 году прогнозируется на уровне 4,3%. Таким образом, цены на продукты могут ее обогнать.

— 53 спартаковца — Как окраина Донецка пятый год живет на линии огня — Бывший совхоз "Спартак" на окраине Донецка — одна из самых горячих точек в прифронтовой зоне Донбасса. Обстрелы здесь как по расписанию: ежесуточно, без перебоев и вне зависимости от графиков перемирий (сейчас, например, идет "школьное"). Несмотря на непрекращающиеся боевые действия, в селе Спартак продолжают жить мирные люди — 53 человека. С приходом морозов они спешно запасаются дровами и углем: впереди зима, которую в очередной раз нужно пережить. Основное место обитания горстки оставшихся жителей — подвалы, чадящие над землей трубами буржуек. Среди тех, кто пятый год вынужден соседствовать с войной, и единственный ребенок в поселке — 13-летняя Вика Клишкова. Специальный корреспондент "Известий" побывал в Спартаке, чтобы узнать, почему не уезжают и на что надеются его последние жители.

— Неравенство интерполов — Почему россиянин не стал президентом международной полиции — Генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, которому прочили победу в борьбе за пост нового президента Интерпола, уступил кандидату от Республики Корея Ким Чон Яну. Западная пресса, которая из-за возможного прихода "ставленника Кремля" на руководящую роль в организации активно раздувала антироссийскую истерию, интерпретировала эту новость как "удар по позициям Москвы".

— Биржа идет ко дну — Рынки пережили черный день — Мировые финансовые рынки пережили одну из самых активных волн коррекции за последние годы. Под ударом оказались фондовые индексы США, Европы и Азии. Российский рынок отреагировал на это спокойно: рубль стабилен, как следствие не дешевеют номинированные в нем акции. Инвесторы ожидают хорошей прибыли энергетических компаний, ведь в этом году рублевая стоимость нефти достигла исторического максимума. Пока Brent стоит больше $60 за баррель, девальвации рубля не будет, считают эксперты. Однако декабрь обещает быть насыщенным событиями: встреча ОПЕК+ и саммит G20 добавят политических, а значит, непредсказуемых рисков и для нефти, и для рубля.

— На мирных рельсах — Военные заводы "разоружат" под нужды нацпроектов — Производство продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должно быть увязано с национальными проектами. Об этом президент России заявил на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК в Сочи. Для этого необходимо создать отдельную систему планирования производства и продаж, подчеркнул Владимир Путин. По словам главы государства, доля невоенного производства на оборонных заводах сегодня составляет уже более 20%.

— Нерусская рулетка — В убийстве Кеннеди теперь подозревают игорную мафию США — За трагическими событиями, произошедшими в Далласе 55 лет назад, в США долгое время видели пресловутую "руку Москвы". 22 ноября 1963 года, в разгар предвыборной гонки, был расстрелян 35-й, один из самых популярных и неоднозначных американских президентов — Джон Кеннеди. Однако недавно опубликованные архивы ФБР, с которыми ознакомились "Известия", свидетельствуют о том, что покушение, по всей видимости, было организовано крупным криминалитетом США.

РБК daily

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— У ЦБ возникли двухзначные ожидания — Эльвира Набиуллина представила три сценария монетарной политики до 2021 года — ЦБ разработал три возможных сценария денежно-кредитной политики до 2021 года. Среди них рисковый — при котором цена нефти упадет до $35 за баррель, а инфляция станет двузначной. Но такой ход событий маловероятен.

— Castorama вышла из строя — Сеть гипермаркетов Castorama уходит из России, где ее бизнес стал убыточным. Ретейлеру не удалось стать лидером в своем сегменте, который только в 2017 году оправился от кризиса.

— Юрий Чайка смотрит замов изнутри — Кто займет вакантные должности заместителей генпрокурора России — На освободившиеся позиции заместителей генерального прокурора России рассматриваются кандидатуры из этого ведомства — начальника организационного управления Андрея Некрасова и главы управления кадров Сергея Замуруева.

— Единороссы берутся за депутатов и перебежчиков — Партия власти завершила сбор предложений по обновлению — В "Единой России" завершены дискуссии об обновлении партии. Среди предложений регионов — разработать критерии оценки деятельности депутатов и защититься от политического двуличия и перебежничества, ужесточив допуск к праймериз.

— Пациенты прописали врачам больше контроля — ВЦИОМ выяснил мнение россиян о качестве медицинских услуг — Почти 40% россиян выступают за привязку зарплаты врачей к оценке качества их работы и за введение персональной ответственности докторов, следует из опроса ВЦИОМа.

— Советы ОБСЕ прошли мимо урны — Как Россия выполняет рекомендации европейских наблюдателей — По итогам выборов президента и Госдумы в России с 2003 года Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ дало 121 рекомендацию, но более половины из них Россия игнорирует, подсчитали эксперты "Голоса".

— Европа борется за материальное равенство — Еврокомиссия назвала главные экономические вызовы ЕС — Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад об экономическом положении Евросоюза. Главное достижение — рекордные темпы создания рабочих мест, главные вызовы — высокий уровень госдолга и падающая производительность труда.

— Нефтяная рулетка — От чего зависит дальнейшее движение цен на нефть — Цена международного нефтяного эталона Brent упала на 26% всего за полтора месяца. РБК разобрался, какие сценарии возможны теперь на нефтяном рынке.

— Руководство "Волга Груп" пересело на такси — У сервиса "Ситимобил" появились новые совладельцы — Бывшие менеджеры и партнеры Геннадия Тимченко, в том числе экс-глава "Волга Груп" (управляет его активами) Курт Сантей, стали акционерами сервиса заказа такси "Сити-мобил". Сам Тимченко заявил РБК, что не участвует в этом проекте.

— Китайская техническая грамота — Семь передовых идей, используемых в торговле КНР — Китайские компании запускают все больше новых технологий в сфере ретейла. Bloomberg отобрал семь интересных концепций, на которые стоит обратить внимание.

— Живая вода для мертвых часов — Как сетевые кафе справляются со спадом послеобеденного спроса — Cетевые заведения быстрого обслуживания столкнулись с проблемой низкой посещаемости в "мертвое" послеобеденное время. Bloomberg разобрался, какими способами они пытаются привлечь посетителей, чтобы решить проблему.

— Тот и съел — Как сервис iFood стал лидером по доставке еды в Латинской Америке — Директор крупнейшей латиноамериканской фудтех-компании рассказал РБК, на что потратит $500 млн инвестиций и почему компания не станет конкурировать с российскими сервисами доставки.