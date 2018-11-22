МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Верховный суд России отклонил надзорную жалобу "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС, которая отправила на новое рассмотрение в арбитражный суд Москвы спор НМТП с ФАС о тарифах на перевалку грузов, в том числе нефти.

Как следует из определения суда, судья ВС РФ Галина Кирейкова, изучив жалобу, не нашла оснований для передачи дела на рассмотрение Президиума Верховного суда, высшей судебной инстанции в РФ. "Приведенные заявителем в надзорной жалобе доводы не свидетельствуют о наличии оснований… для пересмотра дела в порядке надзора", — говорится в определении, опубликованном 21 ноября.

Вместе с тем в карточке дела имеется информация о поступившей в тот же день жалобе на отказ в передаче надзорной жалобы на рассмотрение в судебном заседании Президиума ВС РФ и о письме заместителя председателя ВС РФ, руководителя Судебной коллегии по экономическим спорам Олега Свириденко об истребовании дела.

Судебная коллегия ВС 3 октября отменила акты трех нижестоящих инстанций, которые ранее признали незаконными решение ФАС об установлении НМТП монопольно высоких цен на перевалку грузов, а также два предписания ведомства — с требованиями установить экономические обоснованные цены на услуги в рублях и перечислить в бюджет доход в размере 9,7 миллиарда рублей, полученный, по мнению ФАС, в результате нарушения закона.

Как указала ранее в судах ФАС, тарифы на услуги НМТП по перевалке руды, удобрений, контейнеров, металлов, нефти и нефтепродуктов были установлены в долларах. Так, тариф на погрузку нефтепродуктов составлял 3 доллара за тонну. В начале 2014 года потребители платили около 98 рублей, а в начале 2015-го — около 169 рублей, то есть цена увеличилась, как установила ФАС, на 72%, рентабельность в 2015 году достигла 300%.

Суды трех инстанций, однако, согласились с доводами НМТП о том, что анализ товарного рынка был проведен антимонопольным ведомством некорректно, в частности, были неправильно определены географические границы рынка, в связи с чем неправильно сделан вывод о монопольном положении заявителя. Как пояснил в суде НМТП, в одном регионе с портом Новороссийска функционируют порты Туапсе, Керчи, украинские порты, поэтому НМТП не является монополистом. Порт также отметил, что государство отменило регулирование тарифов по причине имеющейся на рынке в данном регионе конкуренции.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ согласилась с выводами ФАС о монопольном положении НМТП в порту Новороссийска, однако поручила нижестоящему суду при новом рассмотрении дополнительно исследовать вопрос о сумме дохода, полученного стивидором в результате нарушения антимонопольного законодательства.