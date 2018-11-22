МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В России с начала года количество злостных неплательщиков за коммунальные услуги увеличилось на 20,7% — до 29,2 тысячи человек, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Задолженность этих граждан за жилищно-коммунальные услуги на 1 января 2018 года составила около 1,63 миллиарда рублей (рост на 27,3%)", — отмечается в нем. При этом средний размер их долга немного снизился и находится на уровне 45 тысяч рублей.

Кроме того, растет и количество юридических лиц, информация о долгах которых также передается в НБКИ. За 10 месяцев 2018 года их уже насчитывается около 3,2 тысячи, увеличение с начала года составило 28%, добавляется в материалах.