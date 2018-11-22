КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" с 1 декабря снизит на 16,5-17% цены на газ для промышленных предприятий, сообщила в четверг пресс-служба компании.

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 9294 –10150 гривен (334,7 – 365,5 доллара) за тысячу кубометров (без НДС)", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что по сравнению с ценами на ноябрь 2018 года, в декабре цены снижены на 16,5-17%.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.