МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Проект "Фабрика Борщевик" и Международный центр ответственного туризма предлагают установить в Московской области пункты приема борщевика, заявила РИА Новости руководитель общественного проекта "Фабрика Борщевик" Наталия Дронова.

Данная инициатива обсуждается с подмосковным Минсельхозпродом, добавила она.

"Мы хотим создать пункты приема борщевика в муниципалитетах. Только с помощью государственных денег, без участия людей и ведомств, и понимания того, что его нужно уничтожать, вопрос (массового распространения растения — ред.) не решится", — подчеркнула она.

"Фабрика Борщевик" предлагает перерабатывать сорняк. По словам Дроновой, сок и биомасса борщевика могут быть использованы во многих сферах: от строительства до здравоохранения.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.

В ряде регионов приняты программы по борьбе с этим растением и выделяются средства. Власти также мотивируют владельцев на борьбу с растением. Например, в Подмосковье наказание за неуничтожение сорняка грозит как владельцам крупных участков, так и обычным дачникам.