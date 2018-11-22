МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Африканская чума свиней (АЧС) с территории Китая вплотную подошла к границе России — в зоне риска распространения болезни находятся Амурская область, Хабаровский и Приморский края, сообщил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов на пресс-конференции в четверг.

В начале августа министерство сельского хозяйства Китая (страна — крупнейший в мире производитель свинины) сообщило о вспышке АЧС в провинции Ляонин на северо-востоке страны — это первый случай появления болезни в КНР. После этого несколько случаев АЧС было зарегистрировано на востоке Китая.

В свою очередь Власов отметил, что АЧС из северо-восточной провинции Ляонин успешно стала распространяться по Китаю, причем в основном — на запад и на север.

"Сейчас уже практически африканская чума свиней в Китае подошла вплотную к границам Российской Федерации. Учитывая транспорт с нелегальными продуктами, который там идет в большом количестве, вероятность заноса — это Приморский край, Амурская область и Хабаровский край — это весьма и весьма вероятность", — указал замглавы ведомства.

Он обратил внимание и на другую проблему, связанную с АЧС на Дальнем Востоке. "Проникновение африканской чумы свиней — это ущерб для экономики, беда для сельского населения. Эти риски в Приморском крае присутствуют, но там еще присутствует амурский тигр и леопард, у которых практически единственный источник пропитания в лесах, а это редкие, исчезающие виды — это как раз кабан", — сказал Власов.

"То есть, если будет занос африканской чумы свиней в дикую природу, то там вымрут не только кабаны, которые живут, но и эти два вида животных, о чем мы предупреждали местные власти уже неоднократно", — добавил он.