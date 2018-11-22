МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% и по состоянию на 16 ноября составили 459,3 миллиарда долларов против 461,5 миллиарда долларов на 9 ноября, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов за неделю снизился на 2,2 миллиарда долларов США, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки и на 16 ноября составил 459,3 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.