БРЮССЕЛЬ, 22 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания планируют стоить после Brexit обширное экономическое сотрудничество, включающее зону свободной торговли (ЗСТ), говорится в проекте политической декларации о структуре будущих отношений страны и союза.

"Стороны соглашаются развивать амбициозное, широкое и сбалансированное экономическое партнерство. Это партнерство будет всеобъемлющим, охватывающим зону свободной торговли, а также более широкое секторальное сотрудничество, где это находится в обоюдных интересах обеих сторон", — говорится в документе.

В четверг проект политической декларации о будущих отношениях Великобритании и Евросоюза после Brexit был согласован на уровне переговорщиков и в целом на политическом уровне.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.