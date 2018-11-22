МИНСК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Белорусское ОАО "Белгазпромбанк" приняло решение присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского банка Сергей Скляров.

"Белгазпромбанк, имея статус совместного белорусско-российского банка, активно участвует в интеграционных процессах в ЕАЭС. Учитывая растущие объемы внешнеторговых операций с Российской Федерацией, в банке принято решение организовать подключение к Системе передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. В настоящее время проект находится в работе", — сказал представитель банка.

Он подчеркнул, что банк планирует подключение к этой системе "с целью диверсификации каналов передачи финансовой информации, оптимизации расходов, связанных с международными платежами". "Также банк заинтересован в использовании новых технологий в организации процессов передачи финансовых сообщений", — добавил Скляров.

СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от системы SWIFT. SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в середине мая говорила, что ЦБ рассматривает возможность подключения к СПФС и нерезидентов.

Белгазпромбанк начал деятельность в 1990 году. Его основные акционеры — "Газпром" и Газпромбанк.