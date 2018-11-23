МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в ноябре снизился до 52,4 пункта с 53,1 пункта в октябре, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение до 53 пунктов. Значение показателя стало минимальным за 3 года и 11 месяцев.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в ноябре снизился до 53,1 пункта с 53,7 пункта в октябре, обновив минимум за два года и один месяц. Аналитики ожидали, что индикатор уменьшится только до 53,6 пункта. Индекс деловой активности в промышленности зоны евро опустился до 51,5 пункта с октябрьских 52 пунктов. Значение показателя стало минимальным за два года и шесть месяцев. Эксперты прогнозировали сохранение показателя на уровне октября.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в ноябре, по предварительной оценке, уменьшился до 52,2 пункта против значения октября в 53,4 пункта, что стало минимумом за три года и 11 месяцев. PMI сферы услуг Германии снизился до минимума за шесть месяцев в 53,3 пункта с 54,7 пункта в октябре. PMI в области промышленного производства опустился до 51,6 пункта с октябрьских 52,2 пункта, обновив минимум за два года и восемь месяцев.

Композитный индекс деловой активности во Франции в ноябре, по предварительной оценке, снизился до 54 пунктов с 54,1 пункта месяцем ранее. PMI страны в сфере услуг также опустился — до 55 пунктов с 55,3 пункта в октябре. PMI в области промышленности упал до 50,7 пункта с 51,2 пункта, достигнув таким образом минимума за два года и два месяца.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.