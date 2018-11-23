МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Переговорщики со стороны ЕС и Великобритании договорились об отношениях после Brexit, и Соединенное Королевство на шаг приблизилось к упорядоченному выходу из блока, получив документ, который может помочь премьер-министру Терезе Мэй заручиться поддержкой для плана Brexit внутри страны, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводит Dow Jones.

Проект документа, который допускает заключение в будущем ряда экономических договоров, подготовлен примерно через неделю, после того как ЕС и Великобритания договорились о соглашении о выходе – юридически обязывающем документе, в котором изложены критически важные условия выхода Великобритании из блока в марте.

Ожидается, что лидеры стран ЕС подпишут декларацию и соглашение на специальном саммите, который должен пройти в воскресенье в Брюсселе. Это подписание станет кульминацией продолжавшихся полтора года переговоров.

На этой информации британский фунт резко вырос, поднявшись против доллара США на 0,8%.

Вместе с тем на пути соглашения стоит большое препятствие в Великобритании, где премьер-министру Мэй предстоит трудный бой за то, чтобы большинство членов парламента одобрило сделку, которая в течение нескольких лет будет удерживать страну на экономической орбите ЕС.

"Британцы хотят, чтобы это было урегулировано. Они хотят хорошего соглашения, которое поставит нас на курс к светлому будущему. Мы можем заключить это соглашение, и я намерена сделать это", — сказала Мэй.

Добиться утверждения сделки парламентом будет проблематично. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал политическую декларацию "26-страничным вздором" и призвал законодателей проголосовать против соглашения. В четверг некоторые парламентарии критиковали как условия выхода Великобритании из ЕС, так и расплывчатые формулировки декларации. "Эта сделка дает еще больше уступок", чем соглашение о выходе, сказал бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб.

Политологи ожидают кризиса, когда сделка будет представлена законодателям. "Политический кризис в Великобритании в той или иной форме после голосования представляется почти неизбежным", — сказал управляющий директор Eurasia Group по Европе Муджтаба Рахман.

В достигнутом на прошлой неделе соглашении о выходе изложены условия, на которых Великобритания покинет ЕС. Среди них — обязательство Лондона заплатить миллиарды евро по своим обязательствам перед бюджетом блока, статус граждан ЕС в Великобритании и британцев в ЕС, а также меры, которые надо принять, чтобы избежать установления жесткой границы между Ирландской Республикой и Северной Ирландией. Последняя проблема, вероятно, обусловит членство Великобритании в таможенном союзе на неопределенное время.

Согласованный в четверг проект декларации – это ориентированный на будущее, не обязательный для исполнения план долгосрочного сотрудничества между ЕС и Великобританией в сфере безопасности и торговли.

Этот документ не содержит почти ничего, кроме некоторых условий будущих отношений. Поэтому очевидно, что после Brexit, в течение переходного периода, начнутся новые детальные переговоры, а британо-европейские экономические отношения в это время будут оставаться по сути неизменными.

В этих переговорах вновь проявится дилемма, которая проявлялась до сих пор: какой долей политического суверенитета Великобритания готова поступиться в пользу ЕС, чтобы соблюсти жизненно важные экономические интересы.

Британским парламентариям предстоит утвердить как сделку о выходе из ЕС, так и соглашение о будущих взаимоотношениях с блоком, и только тогда эти документы вступят в силу. Представители обеих сторон политического ландшафта уже скептически высказались об условиях, заявив, что Великобритания будет привязана к ЕС на годы.

Мэй надеется получить поддержку законодателей, пообещав рано или поздно запретить свободную иммиграцию из стран ЕС, которая считается основной причиной решения о Brexit. Она также может обещать заключение соглашения о тесных торговых связях, которое позволило бы ослабить дестабилизацию экономики в результате выхода из ЕС.