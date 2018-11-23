МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.

Документ увеличивает доходы бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей —до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей.

В результате профицит составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП. Помимо увеличения расходов перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.