КИЕВ, 23 ноя — ПРАЙМ. Министр финансов Украины Оксана Маркарова рассчитывает, что принятие Верховной радой госбюджета на 2019 год откроет путь к получению нового транша МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС и Всемирного банка (ВБ).

Парламент Украины в пятницу принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

"У нас в бюджете на 2018 год заложены ряд ресурсов финансирования от наших международных партнеров, в том числе макрофинансовая помощь от ЕС и Всемирного банка, и для того, чтобы мы могли получить к ним доступ, мы должны находиться в программе МВФ. Чем скорее мы приняли бы бюджет, что является одним из условий выхода на совет директоров, тем скорее мы можем этот процесс начать. Надеюсь получить одобрение и получить доступ ко всем ресурсам, которые нам нужны, в 2018 и 2019 годах", — сказала Маркарова на брифинге в пятницу.

По ее словам, Минфин рассчитывает до конца 2018 года получить 500 миллионов евро от ЕС и частично или полностью получить гарантии от ВБ на 650 миллионов долларов.

Ранее Всемирный банк сообщил, что по просьбе правительства Украины осуществляет подготовку гарантийной операции на 650 миллионов долларов на поддержку основных реформ для экономического роста, фискальной устойчивости и улучшения управления. После завершения подготовки и утверждения новой операции, Украина в сумме сможет привлечь 800 миллионов долларов заимствований на внешних рынках.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявлял, что новая программа финансовой помощи Украине пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца этого года. По его словам, именно для того, чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была направлена небольшая группа сотрудников МВФ.