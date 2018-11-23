МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных российскими банками на проведение сезонных полевых работ, по состоянию на 22 ноября увеличился на 38% по сравнению с показателем на аналогичную дату 2017 года, до 398,73 миллиарда рублей, сообщает Минсельхоз РФ.

В частности, Россельхозбанк, который является основным кредитором российского АПК, увеличил кредитование аграриев на 18,2%, до 292,35 миллиарда рублей, а объем кредитов, выданных Сбербанком, вырос в 2,5 раза, до 106,38 миллиарда рублей.

Как сообщало министерство, в целом в 2017 году предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ было выдано кредитных ресурсов на сумму 317,02 миллиарда рублей. При этом Россельхозбанк предоставил аграриям кредиты на 270,87 миллиарда рублей, Сбербанк — на 46,15 миллиарда.