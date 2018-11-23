МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ, Сергей Падалко. Россия седьмой год подряд является лидером по покупке золота на мировом рынке и, скорее всего, останется им в ближайшие годы. Доля монетарного золота в резервах РФ сейчас составляет почти 18%, а его стоимость превышает 81 миллиард долларов. ЦБ сохранит аппетит на металл, и такой курс вполне оправдан, учитывая растущий интерес к покупкам золота в мире, а также большие политические риски, связанные с долларом, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

"ЦБ вполне мог бы довести долю в золоте до трети от всего объема ЗВР. Сейчас на долю монетарного золота приходится почти 18% общего объема российских резервов: такая доля не является ни максимумом, ни пределом, тогда как в некоторых странах доля золота в ЗВР достигает 70%", — заявила аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

Последние рекордные приобретения золота со стороны ЦБ, по ее словам, обусловлены усилением рисков вложений в долларовые активы из-за санкционых рисков со стороны США. При этом, по мнению экспертов, России не обязательно полностью выходить из ставших опасными для нее вложений в американские активы: значительный золотой запас является гарантией сохранности и остальных вложений.

"Есть еще один момент, о котором не говорят вслух правительственные чиновники и представители ЦБ. Международные резервы России примерно равны совокупному внешнему долгу. На заморозку активов Россия может ответить мораторием на выплату долгов. Однако в этом случае только кажется, что все останутся при своих. Монетарное золото США и их союзники арестовать не смогут, а значит, Россия останется в плюсе на 80 миллиардов долларов. Не самый плохой финансовый результат", — заявил директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

РУССКИЙ АВАНГАРД

Физический спрос на золото в мире по итогам июля-сентября 2018 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 1010 тонн, и Россия остается крупнейшим покупателем золота в мире седьмой год подряд, говорится в отчете Thomson Reuters GFMS.

Россия остается в авангарде диверсификации валютных резервов, активно наращивая свой золотовалютный фонд: ЦБ РФ зафиксировал увеличение золотовалютных запасов в третьем квартале 2018 года на 54 тонны. Общие закупки в январе-сентябре 2018 года составили 160 тонн, а с начала года (за 10 месяцев) – 227 тонн золота. Россия находится на пятой строчке в рейтинге держав с самым большим золотовалютным запасом (после США, Германии, Италии и Франции, и даже выше Китая).

"Конечно, Банк России всегда скажет, что доля монетарного золота в резервах – это диверсификация инвестиций, и в принципе, это так и выглядит: золото – 80 миллиардов долларов, все резервы – 460 миллиардов", — отметил Разуваев из "Альпари". По его словам, Трамп своими торговыми войнами может "добить" современную глобальную экономику, долларовый мир может легко развалиться на несколько валютных зон. В этом случае золото не самый плохой выбор, уверен он.

По этому пути идет не только российский регулятор: значительным сдвигом, наблюдавшимся в этом году, стало увеличение покупок золота другими развивающимися странами.

"Учитывая глобальную торговую войну, продолжающиеся санкции США, рост доходностей и укрепление доллара США, неудивительно, что некоторые центральные банки стремятся увеличить долю в активе-убежище в виде золота, одновременно сокращая долю валютных резервов", — подчеркивают аналитики GFMS.

Вместе с тем, по их мнению, Россия, вероятно, останется лидером по закупкам золота, особенно в свете угрозы введения новых санкций с Запада.

ЖАЖДА ЗОЛОТА

Вкус к золоту проявляется в госсекторе и постепенно распространяется за его пределами. В июле-сентябре покупки золота банками выросли на 11% до 130 тонн, что является самым большим квартальным показателем с третьего квартала 2015 год, отмечается в отчете GFMS. На момент подготовки отчета покупки государственными структурами составили 322 тонны с начала года, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению авторов исследования, государственные закупки золота по итогам года могут составить около 450 тонн и превзойти показатели 2017 года (367 тонн).

При этом мировое потребление золота ювелирной промышленностью в третьем квартале выросло на 3% до 466 тонн. Ювелирной промышленностью в России — снизилось на 3% до 8,1 тонны. Китай по потреблению золота обогнал Индию в третьем квартале, — так в Китае, оно выросло на 18% до 158,9 тонны, в Индии — упало на 10% до 120,5 тонны.

Розничный спрос на слитки и монеты вырос на 12% до 248 тонн, включая 175 тонны слитков (+10%) и 73 тонны монет (+16%). Отток из ETF составил 91 тонну в третьем квартале против притока в 24 тонны годом ранее и 22 тонн во втором квартале.

Спрос, естественно, подстегивает и стоимость металла. Средняя цена на золото в третьем квартале составила 1213,2 доллара за унцию, что ниже аналогичного периода годом ранее на 5%, однако по итогам четвертого квартала GFMS ожидает среднюю цену на уровне 1224 доллара за унцию, а по итогам года –1285 доллара за унцию.