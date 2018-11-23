МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Структуру зарплаты государство не указывает, ее должны устанавливать в ходе переговоров работодатели и профсоюзы, при этом рекомендуемый объем обязательной части составляет около 70%, что способствует повышению производительности труда, закреплению кадров и создает стабильные условия для работников, заявила РИА Новости замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследования ВШЭ сообщил, что доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников меньше, чем в европейских странах, и последние пять лет она снижается.

"Конечно, эта тема есть, но это уже вопрос переговоров в организации между работником и работодателем", — заявила Ельцова.

"По Трудовому кодексу каждая организация сама определяет политику в сфере оплаты труда, то есть, сколько должна быть постоянная, сколько переменная. Профсоюзы, работодатели и правительство выпускают единые рекомендации. Сейчас курс взят на то, чтобы переменная, премиальная часть составляла 30%, что способствует производительности труда, закреплению кадров, чтобы люди могли планировать будущее, планировать свои расходы, исходя из постоянной части", — заявила Ельцова.

"Структуру государство не указывает, для этого есть переговорные механизмы. Но государство стремится к тому, чтобы работодатели и работники в лице профсоюзов вели такие переговоры и устанавливали постоянную и переменную часть", — резюмировала Ельцова.

Она подчеркнула, что, несмотря на то, что государство не устанавливает структуру зарплат, оно регулирует минимальный размер оплаты труда, который сейчас существенно вырос.

"То, что мы видим в коллективных договорах и отраслевых соглашениях, которые в уведомительном порядке регистрируются в Роструде — крупные компании, средние предприятия, которые планируют на долгосрочный период свою деятельность, у них первый разряд тарифной ставки — это МРОТ, и сейчас МРОТ растет большими темпами — то есть эта ступень прозрачная, понятная для работника", — добавила замминистра.

"Мы сделали большой рывок. У нас порядка 10 миллионов занятых только в социальной сфере. Повышаем зарплаты, индексируем, серьезный курс был взят. У нас высокие темпы роста заработной платы", — добавила собеседница агентства.