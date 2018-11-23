МОСКВА, 23 ноя /ПРАЙМ/. Банк ING прогнозирует еще одно повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в текущем году и три повышения в течение 2019 года, следует из экономического прогноза банка.

"Федрезерв повышал ставку по федеральным фондам в каждом из первых трех кварталов текущего года, и очередное повышение в декабре выглядит весьма вероятным… Если к концу 2018 года ставка будет составлять 2,25-2,5% годовых, то монетарную политику ФРС уже трудно будет назвать "мягкой", но она также останется далека от "ограничительной", — говорится в прогнозе ING.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2019 году повысит ставку по депозитам, полагают в ING. По мнению аналитиков, это станет первым шагом европейского регулятора к нормализации своей кредитно-денежной политики. Уточняется, что повышение ставки по депозитам, вероятнее всего, состоится не раньше четвертого квартала следующего года, учитывая низкий уровень структурной инфляции. Сейчас базовая процентная ставка ЕЦБ находится на рекордно низком уровне — 0%, ставка по депозитам — на уровне минус 0,4%.

Банк Англии может повысить процентную ставку в мае 2019, считают аналитики ING. При этом они отмечают, что монетарная политика британского регулятора во многом будет определяться условиями выхода Великобритании из ЕС (Brexit). "Если премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сможет… убедить парламент одобрить соглашение по Brexit в декабре, то за повышением ставки в мае может последовать повышение в ноябре", — говорится в прогнозе.

При этом ING не ожидает повышения ставки Банком Японии (ЦБ) в 2019 году. Японский финансовый регулятор в конце октября вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.