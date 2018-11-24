МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Делегация Финляндии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году, говорится в сообщении фонда "Росконгресс".

Посол Финляндии в России Микко Хаутала и советник президента РФ Антон Кобяков обсудили на встрече участие Финляндии в ПМЭФ, международном арктическом форуме "Арктика — территория диалога" в Архангельске 9-10 апреля 2019 года и визит глав российских регионов в Финляндию в 2019 году, организуемый "Росконгрессом".

"ПМЭФ зарекомендовал себя в качестве масштабной, авторитетной и востребованной во всем мире площадки для свободного диалога и открытых прямых дискуссий между представителями власти, деловых, научных и экспертных кругов различных стран по актуальным проблемам мировой экономики и финансов. Форум является инструментом продвижения наших проектов", — приводятся в сообщении слова посла.

Хаутала также предложил продолжить на ПМЭФ организацию бизнес-диалога "Россия – Финляндия", в котором традиционно принимают участие руководители органов власти и главы крупных финских компаний и корпораций. Посол также предложил организовать на МАФ-2019 специальную сессию, посвященную проблемам экологии в арктическом регионе.