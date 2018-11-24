МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 24 ноября ограничивает ввоз в Россию продукции четырех белорусских компаний, а также вводит усиленный лабораторный контроль в отношении семи предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в продукции одиннадцати белорусских предприятий подведомственными Россельхознадзору лабораториями выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России", — говорится в сообщении.

В связи с этим служба с 24 ноября вводит временные ограничения на ввоз в РФ продукции компаний "Беловежские деликатесы", "Витебская бройлерная птицефабрика", "Птицефабрика "Дружба" и "Слуцкий мясокомбинат".

В продукции первых трех компаний зафиксировано повторное выявление кокцидиостатиков; кроме того, в мясе птицы "Птицефабрики "Дружба" был выявлен тетрациклин, в говядине "Слуцкого мясокомбината" тетрациклин был выявлен повторно.

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции агрокомбината "Дзержинский", ОАО "Беловежский", "Березовского сыродельного комбината", "Дятловского сыродельного завода", компании "Мясокомбинат Поставский", "Пинского мясокомбината" и "Слонимского мясокомбината".