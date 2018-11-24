МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В 2019 году рост ВВП России замедлится до 1,3%, но в 2020-м его ждет ускорение до 1,6%, а в 2021-м — до 1,9%. Об этом говорится в прогнозе экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, передает РБК.

Как отмечают аналитики, негативным фактором служит уменьшение нефтяных цен и повышение ставки НДС.

Между тем в базовом прогнозе МЭР РФ сообщается, что экономика страны вырастет в 2020 году на 2%, а с 2021 года рост увеличится до 3%.

По мнению аналитиков ВШЭ, на 2019 год выпадут основные риски для экономики государства. Факторами, влияющими на слабые показатели развития будут также привыкание к санкциям, переход к постоянному бюджетному правилу и замедление темпов развития экспорта.

Согласно предварительной оценке, нефть Urals подешевеет до $63 к 2021 году с нынешних $71 за баррель.