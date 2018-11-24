КИЕВ, 24 ноя /ПРАЙМ/. Украина может получить первый транш Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе во второй декаде декабря, а его размер может составить 1,5 миллиарда долларов, сообщает в субботу информагентство "Украинские новости".

"По информации "Украинских новостей", учитывая стандартную процедуру МВФ по подготовке вопроса об утверждении программы кредитования советом директоров, решение по Украине может быть принято во второй декаде декабря. Первый транш кредита может зайти на счета НБУ через пару дней", — сообщает агентство в субботу.

Агентство напоминает, что на днях представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что размер первого транша может быть около 2 миллиардов долларов, однако, по информации агентства, транш составит 1,5 миллиарда долларов, а второй и третий транши — по 1,2 миллиарда. Накануне министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что принятие Верховной радой госбюджета на 2019 год ночью в пятницу откроет путь к получению нового транша МВФ и макрофинансовой помощи от ЕС и Всемирного банка (ВБ).

Парламент Украины в пятницу принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с МВФ.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 19 октября заявил, что Киев и МВФ в результате переговоров договорились о новой программе, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины относительно нового кредитного займа на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов.

Представитель МВФ Джерри Райс ранее заявлял, что новая программа финансовой помощи Украине пройдет через одобрение совета директоров фонда до конца этого года. По его словам, именно для того, чтобы помочь Украине в приведении ее законодательства и бюджета на следующий год в соответствие с основными принципами программы, в Киев была направлена небольшая группа сотрудников МВФ.