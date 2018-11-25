МАДРИД, 25 ноя — ПРАЙМ. Испания проголосует за соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях, заявил премьер страны Педро Санчес.

"Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Европейский совет будет проведен завтра. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit", — сказал Санчес в заявлении, которое сделал в правительственной резиденции в Мадриде.

Ранее Санчес заявлял, что заседание Европейского совета в воскресенье, на котором лидеры 27 стран ЕС должны одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях, может не состояться из-за отсутствия гарантий Испании по выполнению ее требований в "гибралтарском вопросе".

В пятницу представители стран ЕС и власти Великобритании согласились пойти на уступки испанским властям, добивающимся гарантий, что у них будет право участвовать в переговорах по поводу Гибралтара с Лондоном, однако Мадрид требовал письменных подтверждений.

В воскресенье в Брюсселе должен пройти внеочередной саммит ЕС по теме Brexit, на котором планируется одобрить соглашение о выходе Великобритании и политическую декларацию о будущих отношениях между Евросоюзом и Великобританией.