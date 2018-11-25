БРЮССЕЛЬ, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает проект договоренностей об отделении Великобритании от ЕС (Brexit), об этом он сказал журналистам перед внеочередным саммитом 27 остающихся в союзе государств, который созван для одобрения проектов этих соглашений.

"Договоренность, которая была найдена… я думаю, хорошая, и я ее поддерживаю", — сказал французский президент.

На сегодня в Брюсселе назначен внеочередной саммит, на котором лидеры 27 стран ЕС должны рассмотреть проект договора о Brexit. После этого его должны утвердить европейский и британский парламенты.