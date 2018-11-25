ВАРШАВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Польша удовлетворена проектом соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе в воскресенье.

На сегодня в бельгийской столице назначен внеочередной саммит, на котором лидеры 27 стран ЕС должны рассмотреть проект договора о Brexit. После этого его должны утвердить европейский и британский парламенты. Несколько минут назад пресс-секретарь главы Евросовета Дональда Туска сообщил у себя в Twitter, что мероприятие началось.

"Соглашение, которое мы будем сегодня обсуждать, на данном этапе отражает все необходимые для Польши условия, все важные для нас моменты", — сказал Моравецкий.

Моравецкий также отметил, что для Польши очень было важно, "чтобы это соглашение предусматривало все важные положения как со стороны безопасности, так и торговых условий, прав польских граждан в Великобритании".

"Для Польши также важна трактовка обязательств Великобритании в отношении бюджета. Здесь все польские проекты, отраженные в бюджете ЕС, нашли отражение в финансовых обязательствах Соединенного Королевства", — уточнил премьер.

Он добавил, что Польша хотела бы "выработать беспрецедентные условия нового соглашения". "Понятно, что выход Великобритании создает совершенно новые перспективы. Для нас важны как можно более близкие отношения с Великобританией, учитывая вопросы безопасности, политики, товарооборота. Все эти моменты учитываются в соглашении", — заключил чиновник.