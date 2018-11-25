МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Китай стал массово предлагать своим политическим союзникам кредиты, продвигающие их интересы, заняв тем самым место Запада, пишут "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.

Финансирование направляется на реализацию как коммерческих, так и геополитических целей. Кроме того, официальная статистика практически по всем возможным эпизодам отсутствует, в этой связи оценить масштабы кредитования достаточно сложно.

Согласно оценкам Университета Джонса Хопкинса, со стороны Китая африканским правительствам и госкомпаниям было одолжено порядка $143 млрд в 2000-2017 годах. При этом какая-либо информация о сроках погашения данных средств засекречена, что становится большой проблемой для МВФ.