МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что отвечать на санкции со стороны западных стран не всегда рационально. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1", передает РБК.

По мнению Кудрина, несопоставимость экономик России, США и Евросоюза "ограничивает возможности" ответа на санкции. "Поэтому если мы хотим думать о своих предпринимателях, то, в общем, нужно сдерживаться по некоторым ответам", — сказал глава СП. Политический и эмоциональный ответ "вот мы вам тоже" не всегда рационален и конструктивен, в том числе и с точки зрения российского бизнеса, добавил он.

В условиях санкций теряют обе стороны, а импортозамещение не всегда может покрыть потери. "Мир сейчас превратился в общую лабораторию по производству новых товаров, новых технологий", — считает Кудрин. Чтобы создавать собственные технологии, нужно пользоваться лучшими наработками, которые есть в мире, уверен он.



