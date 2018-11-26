МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Российский рынок сбыта может заменить Китаю те потери, которые возникают из-за его торговой войны с США, заявил в интервью РИА Новости бизнес-омбудсмен и председатель Российско-китайского комитета мира, дружба и развития Борис Титов.

"Наш рынок сбыта может заменить китайцам то, что они теряют в Америке. То есть, часть товаров, которая предназначалась для рынка США, может прийти к нам, и это хорошо для России. В свою очередь, это будет замещать импорт из Европы", — полагает он.

"Другой вопрос, где нас ждут на китайском рынке с нашими инвестициями и товарами. Нужно смотреть на структуру американского экспорта в Китай. В основном, это сельскохозяйственная продукция — кукуруза, соя и их производные. В то же время импортирует Америка высокотехнологичную продукцию, которую, во многом, сами американские корпорации вроде Apple и производят в Китае", — рассуждает Титов.

По его мнению, Россия может поставлять в Китай больше сельскохозяйственной продукции (сою, пшеницу, муку, сахар, подсолнечное масло, рапс), но для этого нужно снять определенные торговые барьеры. "Однако для полной замены США на этом рынке наш потенциал недостаточен. Это связано с технологиями выращивания сои, которые нам нужно развивать", — полагает Титов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины еще на 250 миллиардов долларов китайского импорта в год.