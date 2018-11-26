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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Последняя капля в море — У берегов Крыма 25 ноября произошло столкновение российских и украинских военных кораблей. Его результатом стало закрытие Россией Керченского пролива и задержание украинских судов. Российская ФСБ называет нарушителями украинские суда, "незаконно" пересекшие границу РФ. Украина считает незаконными действия российских пограничников и ссылается на соглашение с РФ, гарантирующее свободу судоходства как в проливе, так и в Азовском море. Конфликт может выйти на международный уровень, что чревато для России новыми санкциями.

— Киевский суд вернул Россию в ответчики — Российские госбанки оспорили постановления об открытии исполнительных производств в отношении акций и имущества их украинских дочерних структур. Отмену производств суд мотивировал тем, что произошла подмена ответчика: вместо РФ (в лице Минюста) санкции оказались наложены на российские госбанки. Но для отмены самого ареста активов понадобится соответствующее решение Верховного суда Украины.

— Билет в тоннель оказался дорог — Постройка нового Северомуйского тоннеля на БАМе целесообразна для пропуска в восточном направлении растущих объемов грузов, но проект обойдется в 261 млрд руб. К такому выводу пришел отраслевой институт ИЭРТ, выполнявший анализ проекта по заказу ОАО РЖД. По мнению экспертов, стоимость строительства и его сроки слишком велики, чтобы привлечь частных инвесторов, в том числе проявлявшего интерес к проекту "Сибантрацита" Дмитрия Босова.

— Космической группировке не хватило "Ресурса" — Как стало известно "Ъ", российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П". Оба аппарата не отработали по целевому назначению положенных пяти лет из-за критических проблем, появившихся уже после их запуска. В группировке остался один аппарат, который и так функционирует за пределами гарантийного срока. Следующие спутники данного типа планируется изготовить лишь в 2019–2020 годах.

— Биткойн выделки не стоит — Обвал цен на основные криптовалюты привел к коллапсу в майнинговом бизнесе. Это заметно как в промышленном секторе, где действуют крупнейшие компании, так и в частном, рентабельность которого стремится к нулю. В то же время, отмечают эксперты, майнинг как отрасль сокращается и в силу развития новых технологий. В ближайшем будущем, вероятно, небольшие компании и частные майнеры уйдут с рынка полностью, уступив место крупным организациям, имеющим ресурсы для технологической и рыночной перестройки бизнеса.

— Готовы к труду и переподготовке — Трети россиян старшего возраста интересно профессиональное обучение за счет государства или работодателей, а еще почти 18% готовы платить за него сами. Такие данные в пятницу совместно представили эксперты ВНИИ Минтруда и Российского экономического университета имени Плеханова. Причина относительно высокого интереса к новым навыкам — опасения за свое рабочее место как из-за технического прогресса (60%), так и из-за выбора работодателей в пользу более молодых сотрудников (51%).

— Тепло не по карману — Последствия глобального потепления в отсутствие последовательной адаптационной политики к концу века будут ежегодно обходиться экономике США в $500 млрд в год, говорится в докладе, обнародованном американской администрацией в минувшую пятницу. В противовес политике нынешнего президента Дональда Трампа, заявившего о выходе из Парижского соглашения по климату и свернувшего ряд экологических инициатив своего предшественника, документ констатирует, что изменения климата, уже ставшие реальностью, затронут почти все сектора экономики.

— Росстату снова не доверяют — Оценки динамики промышленного выпуска, и особенно ее направления в октябре 2018 года, Росстатом, Высшей школой экономики и ЦМАКП вновь заметно разошлись. В предыдущий раз такое расхождение стало причиной сильного пересмотра официальной статистики промпроизводства вверх, в этот раз Росстат выглядит заметно оптимистичнее независимых экспертов.

— Места кандидатов нарасхват — В Москве начался отбор кандидатов в городской парламент, который во второй раз будет избираться исключительно по одномандатным округам. Источник "Ъ" в мэрии утверждает, что до конца года пройдут посвященные предстоящей кампании встречи с лидерами основных оппозиционных партий. Свой проект по отбору кандидатов — не связанный с партией — запустил экс-кандидат в мэры Москвы от "Справедливой России" Илья Свиридов. Насколько будет решено обновить состав Мосгордумы, зависит от результатов социсследований перед началом кампании, сказали "Ъ" в "Единой России".

— Чистосердечное возмещение освободит от ответственности — Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок к Уголовному кодексу (УК), призванных смягчить преследование бизнеса силовиками по так называемым предпринимательским статьям. Изменения позволят прекращать уголовные дела, в первую очередь, по нескольким составам мошенничества, в случае возмещения обвиняемым ущерба от его действий. Поправки к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) потребуют от оперативников искать серьезные основания для того, чтобы изымать электронные носители информации. Но в Госдуме сетуют, что в проекте нет значимых послаблений по "самой одиозной" в бизнес-среде формулировке обвинения — "мошенничество в особо крупном размере", а силовики уже видят пути обхода вводимых в УПК ограничений.

— Бывший банкир рассчитался за деньги "Алмазювелирэкспорта" — Как стало известно "Ъ", в законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку. Банкир обвинялся в злоупотреблении полномочиями, способствовавшими хищению из МАБа 530 млн руб. и $9,5 млн, принадлежавших ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Участниками преступления, по версии следствия, были бывший топ-менеджер внешнеэкономической компании Виктор Афонин и его брат, предприниматель Борис Афонин, им приговоры еще не вынесены.

— Хищения в ЦУПе не прошли прокурорскую проверку — Как стало известно "Ъ", в Москве был освобожден из СИЗО гендиректор строительной компании "Дельта строй" Александр Осипов. Он проходит главным обвиняемым по скандальному уголовному делу о хищении более 300 млн руб. при реконструкции корпусов Центра управления полетами (ЦУП) "Роскосмоса" в Королеве, которое является продолжением расследования масштабных нарушений при возведении объектов Спецстроем в космической отрасли. Ранее Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по делу в отношении Александра Осипова, отправив его материалы на дополнительное расследование. Сам бизнесмен, отсидевший в СИЗО два года, настаивает, что добросовестно работал и никаких преступлений не совершал.

— В Госдуме примерили реновацию на страну — Законопроект о всероссийской реновации, разрешающий регионам составлять программы переселения граждан по примеру Москвы, готовы применять в "пяти-шести" других регионах. Такие данные обнародованы на слушаниях в Госдуме. В Минстрое предупредили, что нагрузок от программ сноса и переселения не выдержат дороги и коммунальные сети, призвав реконструировать существующее жилье. Впрочем, на реновацию любого масштаба в регионах нет денег, признали депутаты.

— Таксисты спят на полном ходу — Аварийность с участием легковых такси выросла на 35% с 2015 года, причем половина всех ДТП произошла в Центральном федеральном округе (ЦФО). Такие данные следуют из исследования аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ. Основная причина сложившейся ситуации — в низких тарифах, которые диктуют агрегаторы, а не сами перевозчики, поясняют эксперты. Из-за этого таксистам приходится работать по 12 часов, чтобы отбить затраты на автомобиль. Конечное решение о регулировании цен на такси должна принять Госдума.

— Арест бизнесмена отменили по европейским основаниям — Верховный суд РФ отменил все решения судов Санкт-Петербурга, которые начиная с 2014 года продлевали бизнесмену Марку Броновскому, обвиняемому в хищении из бюджета в общей сложности почти 900 млн руб., меру пресечения в виде содержания под стражей. Этого защите предпринимателя удалось добиться благодаря вмешательству Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), куда была направлена жалоба на допущенные в отношении бизнесмена нарушения.

— Елисейские Поля становятся полем боя — После небольшого затишья во Франции возобновились массовые протесты "желтых жилетов". Несмотря на отсутствие лидеров и организационной структуры, движение, возникшее в социальных сетях как реакция на повышение налогов на бензин и другие непопулярные меры правительства, провело свою вторую общенациональную акцию. Главной ареной противостояния митингующих с силами правопорядка в минувшую субботу стали улицы Парижа. Столкновения на Елисейских Полях продолжались с утра до поздней ночи. Результат дня — более ста арестованных и десятки раненых.

— Великобритания остановилась в шаге от границы ЕС — Вчера лидеры стран ЕС на экстренном саммите утвердили план выхода Великобритании из ЕС. Теперь до 25 декабря соглашение по "Брекситу" должен будет одобрить британский парламент, в котором у согласованного с Брюсселем плана немало противников. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин уже заявил, что его партия, имеющая 257 голосов в 650-местной Палате общин, проголосует против. Если план развода с ЕС не будет одобрен, правительству Великобритании в трехнедельный срок придется представить другой вариант документа. Однако в Брюсселе такой сценарий не обсуждают, считая принятый документ "единственным и безальтернативным".

— Химическая атака Алеппо не осталась без реакции — Впервые за несколько месяцев самолеты ВКС РФ нанесли удар по провинции Идлиб в ответ на химическую атаку Алеппо. Число пострадавших в результате обстрела города снарядами с хлором превысило 100 человек. Инцидент произошел на фоне дипломатических баталий, в ходе которых США в очередной раз обвинили Дамаск в использовании химоружия, а Россия — Вашингтон в содействии готовящим провокации террористам. Ответственность за обстрел Алеппо российские военные возложили на террористические группировки в зоне деэскалации Идлиб. Вооруженная оппозиция с этим не согласна. Существуют опасения, что инцидент может привести к срыву соглашения о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб, подписанном 17 сентября в присутствии президентов России и Турции.

— Автобусы направят в онлайн-кассу — Участники рынка междугородных автобусных перевозок обсуждают с властями возможность введения обязанности принимать электронные билеты, которые сейчас распространены лишь в отдельных регионах. По мнению онлайн-сервисов продажи билетов, отсутствие такого регулирования мешает развитию отрасли, в которой на интернет-продажи приходится лишь около 5%. Законодатели опасаются, что к цифровизации пока не готовы сами перевозчики.

— СПИК стал на 2% привлекательнее — Минпромторг предложил гарантировать неизменность ставки НДС по существующим специнвестконтрактам (СПИК 1.0). По общему правилу ставка НДС с 2019 года вырастет с 18% до 20%. Собеседники "Ъ" в Белом доме полагают, что специальной льготы по НДС для держателей СПИК не будет, но им могут быть предоставлены субсидии в качестве компенсации. Шанс получить эти субсидии, срочно заключив СПИК до конца года, есть у автоконцернов BMW, Hyundai, группы ГАЗ и альянса АвтоВАЗ—Renault—Nissan.

— "Владимир" станет "Большим" — Группа "Ренова" объединяет принадлежащие ему межрегиональный негосударственный пенсионный фонд (МНПФ) "Большой" и негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Владимир". Слияние фондов, входящих в финансовые группы, стало трендом этого года. Консолидация позволяет сократить издержки, а также повысить стоимость бизнеса в преддверии возможной продажи.

— Банкиры поделятся киберугрозами — Ассоциация банков России (АБР) решила дать возможность подключаться к платформе по обмену данными о киберугрозах компаниям и банкам, не являющимся ее членами. Первыми такими игроками станут ОАО РЖД и "Норникель", при этом входить в состав ассоциации им не придется. Расширение числа пользователей выгодно АБР само по себе, поскольку новые крупные игроки могут предоставить не только ценные сведения, но и дополнительное финансирование проекта.

— СМП-банк отказался от спортивного питания — СМП-банк Аркадия и Бориса Ротенбергов вышел из проекта по развитию магазинов спортивного питания Vitawin. Сама сеть за последнее время закрыла большую часть своих точек. Негативное влияние на бизнес Vitawin оказало продовольственное эмбарго. Кроме того, на трафике магазинов могло плохо сказаться смещение спроса на спортивное питание в онлайн.

— Спецстали пошли на переплавку — Как стало известно "Ъ", контролирующим акционером крупнейшего производителя спецсталей РФ ВМК "Красный Октябрь" и Златоустовского ЭМЗ стал Павел Кротов, которого связывают с окружением главы Чечни Рамзана Кадырова. Основную часть своей доли ему продал находящийся в международном розыске Дмитрий Герасименко, оставшись миноритарием. Но "Красный Октябрь" недавно признан банкротом, и новому владельцу придется "восстанавливать корпоративный контроль над заводом".

— "Т Плюс" отдает пар в руки потребителя — Березниковский содовый завод (БСЗ), входящий в состав "Башхима", крупнейшего в России производителя соды, вынужден купить у "Т Плюс" устаревшую ТЭЦ, чтобы не остаться без тепла. По данным "Ъ", сумма сделки составит около 144 млн руб., она может быть закрыта до конца года. Источники "Ъ" полагают, что БСЗ также придется инвестировать в модернизацию электростанции, построенной в 1931 году.

— Аэропорты готовятся к рекордному взлету — Аэропорты РФ в этом году побьют рекорд по пассажиропотоку: он может достигнут 68,9 млн человек на внутренних направлениях и 67,1 млн человек на внешних, следует из прогноза Домодедово. Рост вызван увеличением авиаперевозок, поскольку авиакомпании в борьбе за клиента держат низкие цены на билеты. Но, если аэропорты должны заработать на увеличении числа пассажиров, авиакомпании пока терпят рекордные убытки из-за низких тарифов и высоких цен на авиакеросин.

— В Danone приглашают "Фрутоняню" — На крупнейшего производителя детского питания "Прогресс" (бренд "Фрутоняня"), который пытаются продать несколько лет, нашелся новый претендент. Переговоры о покупке актива, стоимость которого оценивается до $530 млн, начала французская Danone. Сделка позволит компании нарастить долю российского рынка детского питания более чем вдвое, до 40%.

— Facebook зачистит репутацию — Facebook и Instagram начали скрывать для российских пользователей посты по решению местного суда. Социальные сети закрыли доступ из России к публикациям, которые, по мнению Тушинского районного суда Москвы, порочат честь, достоинство и деловую репутацию владельца БТА-банка Кенеса Ракишева. Это первый заметный случай блокировки по закону, вступившему в силу в апреле 2018 года, но число подобных дел будет расти, уверены юристы.

— Green Flow перетекает в отели — Экс-совладелец "Нефтетранссервиса", оператора железнодорожных перевозок, Александр Тертычный намерен инвестировать более 5 млрд руб. в развитие гостиничной сети Green Flow. За три года он планирует пополнить портфель своих объектов семью–девятью отелями в России и Европе и создать сеть wellness-центров. Консультанты называют обнародованные планы авантюрными, так как для заявленных целей потребуется больше времени.

— В Seven Sky произошел корпоративный сбой — Конфликт акционеров интернет-провайдера "Искрателеком" (Seven Sky) привел к перебоям с интернетом у 45 тыс. абонентов в Подмосковье. Сеть оператора в Одинцовском районе не работает с 23 ноября, а доступ нового руководства в офис компании заблокирован. Обе стороны конфликта уже обратились в полицию, но конфликт придется решать в судебном порядке, считают юристы.

— "Наш бизнес он хорошо знает и понимает" — "Роснано" выходит из капитала ГК "Хевел" — крупнейшего российского инвестора в солнечную энергетику, 49% долей выкупит "Реам Менеджмент" Михаила Сиволдаева, экс-менеджера "Реновы" Виктора Вексельберга. "Реам Менеджмент" в августе уже приобрела у "Реновы" 5% в "Хевел", отведя от компании угрозу санкций США. Как "Хевел" будет работать с новой структурой акционеров, о возможном продлении поддержки зеленой генерации в РФ и о перспективах экспорта "Ъ" рассказал гендиректор ГК "Хевел" Игорь Шахрай.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ОЭСР впервые отчиталась, как проходит автоматический обмен информацией — В нынешнем году 86 стран, согласившихся обмениваться друг с другом налоговой информацией, около 4500 раз передали друг другу сведения – об этом впервые отчиталась Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Доклад описывает состояние обменной системы на 22 ноября 2018 г. "Это веха, настоящий успех, начало новой эры в налоговой прозрачности", – пишут авторы доклада, предупреждая, что в ближайшие месяцы еще больше стран начнут обмен данными.

— Европейские страны одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС — Европейский союз и Великобритания заключили сделку по Brexit на внеочередном саммите в Брюсселе в воскресенье. Несмотря на опасения европейских лидеров, условия соглашения были одобрены в течение всего нескольких минут, передает Associated Press (AP). Стороны одобрили 585-страничное соглашение, разработанное британским кабинетом министров, и политическую декларацию, которую согласовали в четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Теперь оба документа отправятся на рассмотрение британского парламента, где процедура их ратификации должна завершиться до конца марта следующего года, когда Великобритания официально перестанет быть членом ЕС.

— Президентские поправки позволят чаще закрывать дела об экономических преступлениях — Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, расширяющие перечень преступлений, по которым уголовные дела в сфере предпринимательской деятельности могут быть прекращены при возмещении ущерба, внесены президентом Владимиром Путиным в Госдуму. В законопроекте предлагается освобождать от ответственности по некоторым уголовным составам в сфере экономической деятельности, если человек впервые совершил преступление и возместил ущерб.

— Антимонопольная служба внесла в правительство законопроект о регулировании тарифов — Спустя три года после ликвидации Федеральной службы по тарифам и передачи ее функций Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ФАС разработала новый единый закон о тарифах. На прошлой неделе его согласованная версия была внесена в правительство, говорится в письме замруководителя ФАС Сергея Пузыревского ("Ведомости" ознакомились с копией, подлинность подтвердил федеральный чиновник). Цель проекта – унифицировать разрозненные правила регулирования цен (тарифов) в разных отраслях.

— Фредерик Рузо: "У нас исторически прочнеи?шие связи с Россиеи?" — Президент Louis Roederer рассказывает о значении россии?ского рынка, сотрудничестве с Филиппом Старком и шампанском, которое заставляет плакать

— Производители медизделий могут рассчитывать на льготный НДС — Минфин считает целесообразным скорректировать законодательство об НДС в отношении медицинских изделий и техники, следует из письма министра финансов Антона Силуанова председателю комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову. "Ведомости" ознакомились с текстом документа, подлинность которого подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер фармацевтической компании.

— Получатель гигантского контракта "Газпрома" прибег к помощи конкурентов — Загорский трубный завод (ЗТЗ) получил доступ к заказам "Газпрома" лишь в 2017 г., но за год с небольшим сумел кардинально перекроить рынок труб большого диаметра (ТБД). За год предприятие заключило с "Газпромом" два очень крупных контракта: в конце 2017 г. – трехлетний на поставку 250 000 т труб ежегодно и совсем недавно – двухлетний (начало поставок – январь) совокупно на 500 000 т. Оба подписывались на условиях единственного поставщика. Мощность предприятия – 500 000 т труб в год. Таким образом, только эти два контракта позволяют уже со следующего года на 100% загрузить завод.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Небо, король, самолет — Президент компании "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов в интервью "РГ" рассказал, чем будет отличаться новая версия Sukhoi Superjet 100, как врачуют "детские болезни" лайнера и как решаются проблемы с послепродажным обслуживанием. А также — на каком этапе находится проект создания МС-21.

— Крест на бочке?— Рынок нефти пережил третий обвал котировок за десять дней. Основные надежды теперь возлагают на заседание ОПЕК+ в начале декабря, где может быть принято решение сократить добычу для стабилизации цен.

— Преступление без суда — Владимир Путин предложил отменить уголовное наказание за мелкие преступления. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Документ в большей степени касается бизнеса. Его задача — формирование благоприятного делового климата в стране.

— Кому ОСАГО дороже — Больше всего переплачивают за полисы ОСАГО владельцы мотоциклов. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при правительстве. В нем также предлагаются варианты для установления справедливых тарифов на ОСАГО.

— Устроили тут детский сад — Почти 40 процентов сотрудников московских фирм хотя бы раз брали с собой на работу детей. "РГ" решила выяснить у экспертов, стоит ли в офисах обустраивать для малышей специальные комнаты с игрушками и аниматорами.

— Иначе говоря — Владимир Путин провел в Крыму заседание президиума Госсовета России в новом режиме — "без галстуков". Президент посоветовал неформально подходить и к реализации нацпроектов — не зацикливаясь на показатели.

— Азы провокации — ФСБ России назвала провокацией заход трех кораблей ВМС Украины в территориальные воды РФ. Заявки на проход этих судов в Керченском проливе поданы не были. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей.

— С миру по литру — "РГ" решила выяснить, как разные страны справляются с ростом цен на топливо. Так, в Китае стоимость топлива подстраивается в ежедневном режиме под внешнюю конъюнктуру, но, несмотря на это, нередко оптовые цены превышают розничные.

— Заломили пробы — Предприниматели и организации, которые занимаются скупкой драгоценностей и лома из драгметаллов у населения, должны будут получить лицензию на работу. В противном случае им грозит штраф от 30 тысяч до 80 тысяч рублей.

— Угроза с юга — В Москве прошла ежегодная двухдневная встреча секретарей Советов безопасности государств-участников СНГ. Представители силового блока Содружества обсудили совместные действия на антитеррористическом треке, особое внимание уделив ситуации в Афганистане.

— Займам готовят новые ставки — Микрофинансовые организации в следующем году резко сократят объем выдачи самых популярных у населения займов до зарплаты. Как предполагают эксперты, часть заемщиков может уйти к серым кредиторам. Банкам эта категория не нужна.

— И ничего личного — Министерство коммуникаций и связи РФ подготовили поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они предполагают штрафы для тех, кто допустил утечку из государственных баз данных. Правда, проектируемые размеры штрафов небольшие.

— Поражение военное, потом – химическое — Самолеты ВКС России нанесли удар по позициям боевиков, которые обстреляли мирных жителей Алеппо химическими боеприпасами, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

— Это был Генерал — Коллеги и высшие должностные лица проводили в последний путь руководителя ГРУ Игоря Коробова. Он был предан земле со всеми положенными по статусу воинскими почестями.

— Договор — дороже денег — Премьер-министр Японии Синдзо Абэ твердо намерен подписать мирный договор с РФ. "Если объединить мощь России и технологии, опыт Японии, то это, несомненно, принесет большие плоды", — заявил он в интервью "РГ".

— На выход? Пожалуйста… — "Развод" между Лондоном и Евросоюзом был официально оформлен на экстренном саммите лидеров стран-членов ЕС. "Это грустный момент и это трагедия", — заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

— Шейх пришел на помощь — Власти эмирата Дубай взяли на себя оплату лечения туристки из Тамбова, скончавшейся во время отдыха в ОАЭ. Клиника выставила семье покойной счет на 15 миллионов рублей.

— Витязь в пути — В воскресенье в Москве закрылась выставка "Сокровища музеев России", открытая президентом и патриархом ко Дню народного единства. Беспрецедентную по масштабам экспозицию посетило около 200 тысяч человек.

— Занятость замучила — Уровень безработицы в октябре вырос до 4,7 процента с исторического минимума в 4,5 процента в сентябре. Меньше всего проблем с работой в Москве и Санкт-Петербурге. Самая высокая в стране безработица в Ингушетии и Чечне.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Море от ума – Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что располагает неопровержимыми доказательствами провокации, которую Киев устроил в Черноморской акватории. Три корабля ВМС Украины, утром 25 ноября незаконно пересекшие границу РФ в районе Керченского пролива, нарушили сразу несколько статей международного морского права. Суда, вторгшиеся в территориальные воды России, задержаны, сообщила ФСБ. С целью принудительной остановки кораблей было применено оружие. Российская сторона в этом случае имела все основания ответить силой, отметили опрошенные "Известиями" военные эксперты. Для предотвращения повторных провокаций в районе Керченского пролива в патрулировании госграницы будут задействованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА), сообщили "Известиям" несколько собеседников в Минобороны РФ. Дроны продолжат полеты на этом участке до окончательной разрядки напряженности.

— Закопали новый вклад: инвесторы "Кэшбери" несут деньги в очередной проект — Вкладчики "Кэшбери" не стали дожидаться обещанных 1 декабря выплат: они переводят деньги в очередную компанию основателя финансовой пирамиды Артура Варданяна — GDC. Об этом "Известиям" рассказали сами инвесторы, которые рассчитывают вернуть вложенные средства через новый проект.

— Через край – На Чукотке, в Магадане, Ненецком автономном округе, на Сахалине и в Коми остро стоит проблема алкоголизма. А самыми трезвыми регионами традиционно являются Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Такие данные содержит Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ, подготовленный экспертами федерального проекта "Трезвая Россия" ("Известия" ознакомились с результатами иссле- дования). Авторы рейтинга признали, что антиалкогольная политика в регионах по-прежнему неэффективна — в число нерешенных проблем входят молодежный алкоголизм, рост преступности, высокая доля контрафакта и "безответственность чиновников". По мнению экспертов, необходимо ввести дополнительные законодательные ограничения и улучшить качество жизни в регионах — "пьют люди не от хорошей жизни".

— Трудности перехода — На воскресной встрече лидеров 27 стран Евросоюза и британского премьера Терезы Мэй стороны наконец подписали соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласовать условия развода удалось со второй попытки — первый вариант, предлагавшийся Терезой Мэй в июле, был отвергнут и своими, и чужими. Да и нынешний саммит чуть было не сорвался из-за угрозы вето со стороны Испании по поводу Гибралтара. Тем не менее договоренность Лондона и Мадрида решить двусторонний спор вне рамок ЕС еще не гарантирует, что Тереза Мэй и ее европейские визави могут вздохнуть спокойно. В декабре сделку по Brexit должен ратифицировать британский парламент — и то, что депутаты ее одобрят, далеко не факт.

— "Нам среднее по больнице не нужно" — Национальные проекты должны дать конкретные результаты, которые люди почувствуют на себе. Об этом президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании президиума Государственного совета в Крыму, которое впервые прошло в новом для себя формате. За день до заседания участники провели рабочий семинар по вопросам реализации нацпроектов — его итоги были подведены уже на серии круглых столов с участием главы государства. Такой нестандартный формат будет введен в практику мероприятий с участием президента, сообщил "Известиям" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Желтый уровень угрозы — Францию охватила волна беспрецедентных протестов, которая уже получила название "революция желтых жилетов". В выходные на улицы французских городов в знак протеста против повышения цен на топливо вышло более сотни тысяч человек. Позднее недовольство масс переросло в общее возмущение политикой нынешнего хозяина Елисейского дворца. Глава французского МВД счел, что протесты идут на спад — по его данным, еще неделю назад протестующих было 280 тысяч. Демонстранты, напротив, рапортуют, что протестное движение набирает обороты, и обещают устроить новую акцию на Елисейских Полях уже 1 декабря. Такое развитие событий не сулит главе Пятой республики спокойной жизни, хотя, как отмечают эксперты, называть Эммануэля Макрона хромой уткой явно преждевременно.

— Тока бы хватило: агрегаторы заманивают электромобили льготами — Сервисы такси предпринимают очередную попытку привлечь электромобили в автопарки. Для этого они готовы предоставлять перевозчикам различные преференции, рассказали "Известиям" представители крупных агрегаторов. Речь идет об отказе от комиссии или отмене платы за подключение машины. Но пока электрокарам не нашли применения как в таксопарках, так и в системе каршеринга, несмотря на то что об интересе к ним заявляли все основные игроки.

— Проверка на доходах: Центробанк усложнит выдачу кредитов — С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили "Известиям" в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Причем информацию об уровне дохода нужно будет подтвердить — сейчас это необходимо лишь при согласовании крупных кредитов.

— Пиратов море: Минэк выступил против идеи закрывать сайты по жалобам на краденый контент — Минэкономразвития раскритиковало антипиратский законопроект Минкульта. Это следует из выданного ведомством заключения об оценке регулирующего воздействия (есть в распоряжении "Известий"). По мнению Минэка, Министерство культуры отдает приоритет правообладателям, тем самым нарушая баланс интересов сторон, в частности владельцев сайтов. Участники рынка, в свою очередь, заявляют, что решить вопрос пиратского контента в Сети может недавно подписанный меморандум между поисковиками и правообладателями.

— Гремучее сердце – В России приступили к созданию уникального биологического кардио-

стимулятора, который потребует малоинвазивного вмешательства и будет управляться с помощью света — без опутывающих сердце проводов. В основе подхода — изменение клеток сердца, в которые будут вноситься гены рецепторов, ответственных в организме человека и животных за восприятие тепла. На идею создания такой методики бесконтактной стимуляции сердца ученых натолкнули наблюдения за гремучими змеями. В основу разработки легла технология, аналогов которой нет в мире.

— Топор из каши — Новый состав суспензии, которая из жидкого состояния мгновенно переходит в твердое, разрабатывают российские ученые. Такие материалы могут использоваться для создания заслонок, приводов, демпферов для точного позиционирования движений суставов роботов, для изготовления трансмиссионных масел с регулируемой вязкостью, для экзоскелетов, систем гашения динамических нагрузок в военной технике, например при создании платформ для запуска ракет, снижения отдачи орудий и снайперских винтовок высокой мощности.

— Самолет сбросит тонну — Российским ученым и инженерам удалось найти способ для снижения массы детали авиадвигателя на 20%. Для самолета это принципиально — машина может стать легче почти на тонну. Уменьшение массы стало возможным с введением новой технологии изготовления кронштейна бионического формата методом лазерного выращивания из порошка титанового сплава. Опытная партия инновационных кронштейнов успешно прошла испытания.

РБК daily

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— Минэнерго поддало газу — В правительстве подготовлена программа развития газомоторного рынка — Минэнерго подготовило программу развития рынка газомоторного топлива до 2024 года, на которую просит из бюджета 175 млрд руб. Ключевые цели программы — рост количества газовых заправок в четыре раза, продаж газа на них — в пять раз.

— Фонд кино получил альтернативу – Инвестиции — Роман Абрамович запустит фонд поддержки российского кино с ежегодным объемом инвестиций около 1 млрд руб. Минкультуры выделяет на поддержку киноиндустрии 6 млрд руб. в год.

— Бывшим не нашлось места в бюллетенях — Как пройдут декабрьские выборы главы Приморья — Избирком Приморья не зарегистрировал фаворита прошлой выборной гонки — коммуниста Андрея Ищенко, отказались власти и от участия в выборах технических кандидатов из Москвы. РБК разбирался, как теперь может развиваться кампания.

— Искусственный интеллект получит права и обязанности — В России может появиться госагентство по робототехнике — Эксперты программы "Цифровая экономика" предложили создать федеральное агентство по робототехнике и искусственному интеллекту, а также ввести пост профильного вицепремьера. Пока у этих сфер в правительстве нет отдельного куратора.

— Призрак интервенции — Американские аналитики оценили вероятность российского вторжения в страны Балтии — Эксперты американской корпорации RAND оценили эффективность политики сдерживания США в Прибалтике. Угрозы региону со стороны России минимальны, но Вашингтону рекомендовано демонстрировать балтийским странам свою поддержку.

— Бюджет с международным прицелом — Верховная рада утвердила государственные расходы на 2019 год — После долгого обсуждения Верховная рада приняла бюджет на 2019 год. Он предусматривает самый высокий уровень трат на оборону и безопасность за последние годы и повышение соцрасходов. Теперь Киев может рассчитывать на транши МВФ.

— На пути ВВП встали нефть и налоги — Эксперты ВШЭ представили свой прогноз экономического роста на три года — Темпы роста ВВП не превысят 1,6–1,9% в ближайшие три года, ожидает Центр развития НИУ ВШЭ. Это значительно ниже, чем предполагает базовый прогноз Минэкономразвития.

— "Смертельный крест" на главном рынке — Динамика фьючерсов на WTI предполагает дальнейшее падение цен — На рынке нефтяных фьючерсов США сформировался "смертельный крест" — ситуация из технического анализа, когда краткосрочная скользящая средняя цена актива опускается ниже долгосрочной. Нефть в пятницу подешевела на 6–8%.

— ВЭБ занялся обустройством офиса — В России создается новый орган координации институтов развития — В новый орган при ВЭБе войдут главы Корпорации МСП, "Дом.РФ" и РЭЦ. Куратором от госкорпорации стал зампред ВЭБа Алексей Иванченко. Одна из задач офиса — структурировать финансовые потоки всех институтов развития, считают эксперты.

— Вкладчики выбирают короткие позиции — Клиенты российских банков выводят валюту с долгосрочных депозитов — Клиенты российских банков в октябре резко нарастили долю коротких валютных вкладов со сроком до года в ущерб длинным. Она достигла максимума с марта 2016 года. Вкладчики выбирают короткие вклады в расчете на дальнейший рост ставок.