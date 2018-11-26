ЛОНДОН, 26 ноя — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Великобританией в 2018 году может вырасти на 10%, достигнув 14 миллиардов долларов, сообщил торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

По его словам, за первые девять месяцев текущего года торговый оборот между Россией и Великобританией достиг 10 миллиардов долларов, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Объем российского несырьевого экспорта вырос на 8%, а к концу года мы ждем, что взаимный товарооборот составит 14 миллиардов долларов", — сказал Абрамов, выступая на Российско-британском бизнес форуме в Лондоне в понедельник.

Согласно материалам Минэкономразвития, по итогам 2017 года стоимостной объем российско-британского товарооборота увеличился на 22,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 12,7 миллиарда долларов. При этом российский экспорт в 2017 году вырос на 25,1% — до 8,68 миллиарда долларов, импорт — на 17,9%, до 4,047 миллиарда долларов.