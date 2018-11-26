МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Россия в рамках программ и проектов в сфере содействия международному развитию (СМР) списала в прошлом году 425 миллионов долларов долгов развивающихся стран, говорится в ноябрьском мониторинге экономической ситуации в РФ РАНХиГС и Института Гайдара.

"Существенная доля в российском СМР приходится на списание долговых обязательств развивающихся стран. В 2017 году объем списанных долгов составил 424,94 миллиона долларов", — отмечают эксперты.

Например, в июне 2017 года Киргизии был списан долг в размере 240 миллионов долларов. "Данный механизм остается традиционной формой российского СМР как следствие активной кредитной поддержки иностранных государств. Так, в 2017 году правительством России был выдан кредит Республике Беларусь на сумму 700 миллионов долларов на 10 лет", — отмечается в мониторинге.

Общий объем выделенных средств в рамках СМР составил 1,19 миллиарда долларов. Это на 5% меньше, чем в 2016 году, что соотносится с общей тенденцией снижения мирового уровня официальной помощи развитию (ОПР), который в 2017 году оказался на 0,6% ниже предыдущего периода, составив 146,6 миллиарда долларов, говорится в мониторинге.