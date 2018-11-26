С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноя — ПРАЙМ. Минэкономразвития не планирует в декабре пересматривать прогноз по ВВП, инфляции, курсу рубля и цене на нефть на 2019 год, считает, что показатели будут близки к нынешнему прогнозу, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Пока не планируем. В принципе и по росту, и по инфляции, и по нефти, курсу, более менее, считаем, что вокруг этих показателей будет", — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Текущий среднесрочный макропрогноз Минэкономразвития на 2019 год рассчитан исходя из среднегодовой цены на нефть в 63,4 доллара за баррель, роста ВВП на 1,3%, среднегодового курса доллара в 63,9 рубля и инфляции в 4,3%.

Министр, напомнил, что когда Минэкономразвития представило текущий прогноз по нефти, то подвергался критике. "Я помню, когда мы этот прогноз ставили, когда нефть была 80 долларов за баррель, а все говорили, почему так мало ставите. А сейчас начинают говорить, почему так много поставили", — сказал Орешкин.

Что касается курса рубля, по поводов для сильных отклонений от прогноза также нет, уверен министр. "Во-первых, у нас нет каких-то кардинальных отклонений текущей ситуации от этих цифр. Мы находимся вблизи них. Поэтому здесь суетиться абсолютно не нужно", — добавил он.