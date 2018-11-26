БРЮССЕЛЬ, 26 ноя /ПРАЙМ/. Европейский центральный банк (ЕЦБ) может завершить программу покупки активов на рынке в конце нынешнего года, подтвердил глава ЦБ 19 стран еврозоны Марио Драги, выступая в комитете Европарламента.

Он напомнил, что инфляция в регионе выросла до 2,2% в октябре с 2,1% в сентябре. Драги отметил, что в целом последнее развитие событий подтвердило прежние оценки совета управляющих ЕЦБ по среднесрочному прогнозу по инфляции. Динамика внутреннего спроса и заработных плат, исходя из его слов, продолжает поддерживать уверенность регулятора в том, что устойчивое сближение инфляции в еврозоне с целью ЕЦБ будет продолжаться.

"Поэтому совет управляющих продолжает предполагать, что, при условии поступающих данных, подтверждающих наш среднесрочный прогноз по инфляции, чистые покупки активов завершатся в декабре 2018 года", — сказал Драги.

ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики, среди них и программа покупки активов. Главой его целью было увеличение низкой инфляции в еврозоне и приближение ее к целевому показателю — чуть ниже 2% на среднесрочную перспективу. Согласно прогнозу ЕЦБ, озвученному в сентябре, годовая инфляция в еврозоне в 2018-2020 годах будет находится на уровне 1,7%.

ЕЦБ на советах управляющих проводит оценку своих мер монетарной политики. После ряда последних заседаний совета сообщалось, что завершение программы покупки активов может произойти в декабре нынешнего года.

ЕЦБ реализует так называемое количественное смягчение (QE), его официальное название — расширенная программа покупки активов (APP), в рамках которого приобретаются бумаги частного и государственного сектора. Регулятор с октября текущего года сократил средний ежемесячный объем выкупа активов в рамках QE до 15 миллиардов с 30 миллиардов евро. Следующее и последнее в этом году запланированное заседание совета управляющих ЕЦБ, на котором будет рассматриваться его монетарная политика, назначено на 13 декабря.