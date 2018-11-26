МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. "Роснефть" совместно с СПбМТСБ предложила изменения в биржевую торговлю для ограничения количества спекулятивных операций топливом в ходе торгов, говорится в заявлении компании.

"Роснефть" сообщает, что совместно с СПбМТСБ и ФАС РФ проводит комплексную работу по совершенствованию биржевой торговли нефтепродуктами. Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов", — говорится в материале.

"Роснефть" и СПбМТСБ также считают необходимым обеспечение участия в биржевых торгах всех производителей нефтепродуктов пропорционально их доле в общем объеме добычи. Компания выражает уверенность, что данные предложения будут поддержаны регуляторами", — заключается в сообщении.