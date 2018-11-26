МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. "Роснефть" предложила ЦБ РФ ввести повышенные ставки денежного обеспечения для трейдеров топливом, а также увеличить неустойку за неисполнение сделок, сообщает компания.

"Совместно с биржей компания разработала ряд мер, направленных на ограничение количества спекулятивных операций в ходе биржевых торгов, а также обратилась к Центральному банку РФ с предложениями по усилению надзора над осуществлением биржевых торгов. В частности, введению повышенных ставок денежного обеспечения для трейдеров, а также увеличения размера неустойки за неисполнение сделок", — говорится в сообщении.

Предлагается также установить повышенную плату за заявки на покупку ресурса, которые не привели к заключению договоров, и штрафные санкции за прекращение исполнения биржевого договора по соглашению сторон. Стороны также предлагают внести ряд изменений в правила допуска к участию в организованных торгах, запрещающие двум категориям участников торгов осуществлять продажи и перепродажи на базисах производителей.