МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Российские ритейлеры на встрече с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком в понедельник предложили ввести мораторий на изменение законодательства в сфере торговли, сообщила журналистам гендиректор "Магнита" Ольга Наумова по итогам встречи.

"Сегодня на встрече мы внесли предложение о моратории на изменение торгового законодательства. Надеемся, что оно получит всестороннюю поддержку. Важно, чтобы в тот момент, когда участники рынка осуществляют перезапуск саморегулирования, законодательство оставалось стабильным и не подвергалось изменениям как минимум год или два", — сказала Наумова.

По ее словам, все участники рынка понимают важность перезапуска саморегулирования. Однако, продолжила Наумова, для этого нужно, чтобы все стороны были готовы к взаимодействию. "Важно, чтобы решения, которые мы будем принимать в СРО, в дальнейшем соблюдались всеми участниками рынка", — подчеркнула она.

Наумова добавила, что на последнем заседании президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) ритейлеры подтвердили свою приверженность Кодексу добросовестных практик (КДП, создан для регулирования отношений ритейлеров и поставщиков на добровольной основе) и, в том числе, готовность учитывать его положения в договорах.

"Также мы создали комитет по разрешению споров с поставщиками. Мы будем внутри ассоциации рассматривать кейсы и принимать решения по каждому случаю", — рассказала гендиректор "Магнита". Комментируя встречу в понедельник, Наумова отметила, что вице-премьер Козак выразил желание проводить встречи в подобном формате регулярно — ожидается, что следующее совещание состоится не позже марта следующего года.