МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Россельхознадзор с 26 ноября отменяет временные ограничения на поставки продукции с белорусского предприятия "Старфуд", сообщает российское ведомство.

В сентябре Россельхознадзор ограничил поставки с этого предприятия из-за повторно выявленных остатков кокцидиостатиков в колбасных изделиях из мяса птицы.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменяет временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции с белорусского предприятия СООО "Старфуд"… Указанная продукция должная быть выработана с 26 ноября 2018 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом", — говорится в сообщении.

При этом разрешение на поставку будет действовать при условии обязательного проведения исследований продукции на кокцидиостатики в лаборатории, аккредитованной уполномоченным органом Белоруссии. Эти лаборатории должны иметь необходимое для исследований оборудование.