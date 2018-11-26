ЛОНДОН, 26 ноя /ПРАЙМ/. Соглашения в сферах сельского хозяйства, высоких технологий и транспорта подписали российские и британские компании на Российско-британском бизнес-форуме в Лондоне, сообщил РИА Новости представитель Минпромторга.

"В числе договоров, подписанных на РББФ, соглашения между ГК "АгроСила" и Househam Sprayers Ltd в области поставок сельскохозяйственного оборудования и локализации производства, АО "Российский экспортный центр" и SupplyFinder в области продвижения российской продукции и услуг на международный рынок и привлечения инвесторов, GetTransfer и BSI UK в области оказания транспортных услуг для клиентов в Великобритании", — рассказал собеседник агентства.

В специальной зоне переговоров RBBF Matchmaking смогли провести деловые встречи представители более 70 российских и британских компаний, сказал он.

"После спада, вызванного введением санкций, экономические отношения России и Великобритании последние два года развиваются поступательно, сохраняя прирост на уровне 20% в год. Поддержка выхода на рынки России и Великобритании для компаний среднего и малого бизнеса, стимулирование новых проектов в несырьевом неэнергетическом секторе, наращивание инвестиционных и промышленных проектов в регионах России – все это важные составляющие нашей работы с Великобританией", – передал через пресс-службу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как отметил представитель ведомства, за три квартала 2018 года темп прироста экспорта из России в Британию составил 34,5%, общий товарооборот между странами за январь-сентябрь увеличился на 20,2% за счет как российского экспорта углеводородов, так и российского несырьевого неэнергетического экспорта (металлы, химия, удобрения, турбины, морепродукты), сальдо торгового баланса для Великобритании сложилось традиционно отрицательным и составило 4,8 миллиарда долларов. При сохранении данной динамики товарооборот по итогам 2018 года составит около 14 миллиардов долларов, добавил он.

РББФ — крупное ежегодное деловое мероприятие, проходящее в Лондоне, объединил более 800 участников и 50 высокопоставленных спикеров, представляющих бизнес, госорганизации и институты развития двух стран. Международное агентство и радио Sputnik, входящее в МИА "Россия сегодня", является официальным информпартнером Российско-британского бизнес-форума-2018 в Лондоне.