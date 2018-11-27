МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Возможность эмиграции из РФ рассматривает лишь каждый десятый житель страны: 88% россиян не хотело бы покидать Россию, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" провел общероссийский опрос в октябре 2018 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны. Выборка отражает взрослое население России. Аналогичные опросы проводились и ранее — в 2012 году и в 2015 году.

"Подавляющее большинство россиян — 88% — заявило о том, что не хотело бы в ближайшем будущем переехать в другую страну. Возможность переезда допустили только 12% респондентов", — говорится в исследовании. В 2015 году о своем нежелании менять страну проживания говорили 92% россиян, в 2012 году — 64%.

В возрастной группе от 18 до 24 лет о своем желании уехать из России сообщили 27% опрошенных. "Пропорционально возрасту респондентов уменьшается доля желающих сменить страну проживания. Так среди россиян старше 45 лет допускают идею эмиграции уже не более 10%", — отмечает холдинг.

Кроме того, респондентам задавался вопрос: где бы они хотели, чтобы жили их дети. Абсолютное большинство (83%) опрошенных выбрало Россию. "Для сравнения, в 2000 году лишь половина россиян (51%) дала аналогичный ответ, а в 2015 году — уже 61%", — говорится в исследовании.

"Реже всего с нашей страной будущее своих детей связывают самые молодые участники опроса. В возрастной группе до 24 лет такой ответ дали 74%. Среди представителей старшего поколения (60 лет и более) 89% заявили, что хотят, чтобы следующее поколение их семьи оставалось в России", — добавляет "Ромир".