МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Россияне, готовые поменять страну проживания, хотели бы переехать в одно из европейских государств, а не в США или Канаду, причем за три года привлекательность стран Европы увеличилась, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" провел общероссийский опрос в октябре 2018 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех федеральных округов страны. Выборка отражает взрослое население России. Аналогичные опросы проводились и ранее — в 2012 году и в 2015 году.

Согласно результатам опроса, 88% россиян не хотели бы покидать Россию ради другой страны, а об эмиграции задумываются лишь 12% опрошенных. В свою очередь респондентам, которые задумываются о смене места жительства, задавался вопрос, касающийся страны для переезда.

"Выяснилось, что 62% потенциальных эмигрантов предпочли бы переехать в одну из европейских стран, причем лидирующие позиции здесь занимают Германия (16%), Италия (7%) и Испания (4%). В США и Канаду хотели бы переехать 13% опрошенных из числа задумывающихся об эмиграции, причем основная часть все же предпочитает Штаты", — говорится в исследовании.

Возможность переезда в одну из азиатских стран изучают 6% респондентов, 7% опрошенных назвали привлекательными другие страны, среди которых — Бразилия, Аргентина или Австралия. Еще 12% затруднились с ответом.

"Если сравнивать полученные ответы с аналогичными трехлетней давности, то стоит отметить, что привлекательность европейских стран увеличилась — ранее такой вариант ответа указывали 42% опрошенных. И почти вдвое меньше стала доля тех, кто грезит об Америке", — добавляет "Ромир".