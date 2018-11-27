ПЕКИН, 27 ноя /ПРАЙМ/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая с января по октябрь 2018 года выросла на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в опубликованном во вторник отчете государственного статистического управления страны.

По сравнению с показателями первых девяти месяцев этого года темпы роста прибыли замедлились на 1,1 процентных пункта. Согласно статистике, общая прибыль крупных промышленных предприятий страны за январь-октябрь составила 5,52 триллиона юаней (более 800 миллиардов долларов).

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, за указанный период выросли на 47,1%, прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 11,5%, а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 34 доходы выросли, в семи — сократились. Также, согласно подсчетам государственного статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий Китая за десять месяцев текущего года выросла на 20,6% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 17,6%, а частных — на 9,3%.