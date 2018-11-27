МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Минфин России планирует во вторник разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности бумаг с погашением в декабре 2025 года составляет около 3% годовых.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

В апреле 2018 года Минфин разместил новые 11-летние евробонды на 1,5 миллиарда долларов и доразместил выпуск "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов. Из 4 миллиардов долларов, привлеченных от этого размещения, 3,2 миллиарда долларов министерство направило на выкуп старых евробондов, а оставшиеся 800 миллионов были зачислены в федеральный бюджет.

Всего в текущем году Минфин планировал предельный объем внешних займов на уровне 7 миллиардов долларов, из них 3 миллиарда долларов планировалось направить в бюджет, а 4 миллиарда долларов — на выкуп старых неликвидных выпусков бумаг.