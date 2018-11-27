МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил в защиту плана сворачивания мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на критику со стороны европейских парламентариев, которые утверждают, что банку не следует спешить в условиях замедления роста экономики еврозоны, говорится в статье The Wall Street Journal, которую приводи Dow Jones.

В последние месяцы центральный банк осторожно приближается к сворачиванию программы покупки активов на 2,6 трлн евро, стараясь не испугать международных инвесторов. Многие признают, что программа поддержала рост экономики еврозоны, который в последние два года опережал рост американской экономики.

До сих пор Драги и другим руководителям ЕЦБ удалось избежать "лихорадки сворачивания" на финансовых рынках, подобной той, которая случилась четыре года назад, когда ФРС объявила о завершении программы количественного смягчения. Но ЕЦБ намерен свернуть свою программу в трудное время, когда рост экономики еврозоны замедлился до минимума примерно за четыре года, а в Италии, третьей по величине экономике валютного союза, которая спорит с ЕС по поводу бюджета, резко выросла стоимость заимствований.

Выступая в Европарламенте, Драги подтвердил, что после следующего месяца ЕЦБ, вероятно, завершит программу количественного смягчения. Ожидается, что официальное решение об этом будет принято на заседании, запланированном на 13 декабря.

Драги признал, что в последнее время экономические данные были слабее, чем ожидалось, но утверждал, что это было обусловлено временными негативными факторами, такими как проблемы в автомобильной промышленности Германии, а также естественным замедлением после очень быстрых темпов роста.

Некоторые парламентарии усомнились в правильности решений ЕЦБ. Член Европарламента из Португалии Мариша Матиаш спросила, не связано ли замедление роста экономики еврозоны в последнее время с решением о завершении программы количественного смягчения.

Драги подчеркнул, что замедление не было существенным и наступило после периода очень сильного роста и экономики и занятости.

"Частично это ослабление импульса обусловлено просто нормализацией процесса роста после весьма исключительных лет" с 2014 года, сказал Драги. Даже после завершения покупок облигаций политика ЕЦБ останется очень мягкой, добавил он.

В понедельник два других руководителя ЕЦБ выступили в том же духе, подчеркнув решимость банка. Главный экономист ЕЦБ Питер Прет частично объяснил замедление роста экономики еврозоны временными факторами, хотя и признал, что на блок оказывают негативное влияние усиление протекционизма в мировой торговле, волатильность финансовых рынков и слабость развивающихся рынков.

Член правления ЕЦБ от Германии Сабина Лаутеншлагер сказала, что не видит причин, которые могли бы изменить решение о сворачивании программы количественного смягчения. Она уверена, что в следующем году банк начнет повышать ключевую процентную ставку, которая сейчас находится на уровне —0,4%.

Член Европарламента из Чехии Людек Нидермайер усомнился в том, что у ЕЦБ после проводимой многие годы мягкой политики достаточно ресурсов для поддержки экономики в случае существенного замедления роста.

Драги сказал, что считает такой сценарий маловероятным и что по историческим меркам экономика все еще сильна.

Некоторые европейские политики с нетерпением ждут завершения количественного смягчения. Представители Германии и Нидерландов годами выражали недовольство низкими процентными ставками ЕЦБ, которые, по их мнению, невыгодны вкладчикам, пенсионерам и банкам.

Бельгийский политик правого толка Герольф Аннеманс обвинил ЕЦБ в искусственной поддержке отдельных секторов экономики, нанесении ущерба банкам и создании мыльных пузырей на рынках активов.

"Считаю, что эта политика привела к катастрофическим последствиям", — сказал Аннеманс о программе количественного смягчения.

"Наша политика привела к катастрофическим последствиям? Да, за насколько лет она создала девять с половиной миллионов рабочих мест", — ответил Драги.