МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Мечел" по МСФО, относящаяся к акционерам, в январе-сентябре 2018 года снизилась на 1% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2017 года — до 10,997 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

В целом прибыль группы за отчетный период практически не изменилась и составила 11,93 миллиарда рублей. При этом скорректированный показатель EBITDA увеличился на 3% — до 60,646 миллиарда рублей. Консолидированная выручка составила 237,003 миллиарда рублей, увеличившись на 6%.

Относительно второго квартала текущего года чистая прибыль компании, относящаяся к акционерам, в июле-сентябре увеличилась в 4,5 раза — до 6,304 миллиарда рублей. Показатель EBITDA сократился на 17%, до 19,206 миллиарда рублей, выручка — на 3%, до 79,965 миллиарда рублей.

Чистый долг компании без учета штрафов и пеней по просроченной задолженности на 30 сентября 2018 года составил 464,179 миллиарда рублей против 466,873 миллиарда рублей в конце 2017 года.