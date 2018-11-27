МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. "Мечел" рефинансировал предэкспортный синдицированный кредит на один миллиард долларов, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора Олега Коржова.

"Мы достигли прогресса в реструктуризации долговой нагрузки, рефинансировав предэкспортный синдицированный кредит на 1 миллиард долларов США. Нереструктурированная часть долгового портфеля сократилась до 9%. Работа по завершению реструктуризации оставшейся части кредитов продолжается, и мы ожидаем завершить ее в следующем году", — приводятся в сообщении слова Коржова.

В июне в ходе годового собрания акционеров он сообщал, что реструктурировано 78% задолженности группы и компания планирует завершить процесс реструктуризации долгового портфеля в течение 2018 года. В общей сложности "Мечел" планировал реструктурировать долг на 90 миллиардов рублей, включая 60 миллиардов рублей задолженности перед синдикатом иностранных банков и около 30 миллиардов рублей ECA-кредита (финансирование под гарантии экспортных кредитных агентств).

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2017 году "Мечел" сократил добычу угля на 9%, до 20,6 миллиона тонн.