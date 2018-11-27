МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Экономика России попала в "застойную яму" — последние 10 лет темпы роста находятся на уровне 1% в год и этот период чрезвычайно затянулся. Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на V Международном форуме Финансового университета.

"Мы, в общем, последние 10 лет живем с темпами роста 1%. Вообще я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1% — нет. Мы в общем-то попали в серьезную такую застойную яму", — рассказал о своей позиции Кудрин.

Позже глава счетной палаты на своем микроблоге в Twitter написал, что такого длительного периода не было за исключением 1990-1998 годов: тогда из-за развала Советского Союза (СССР), рухнувшей плановой экономики и снижения мировых цен на нефть рост ВВП серьезно упал. Минфин предупредил о замедлении темпов роста ВВП РФ в I полугодии 2019 г

Экономист особо отметил, что кабинет министров РФ снизил прогноз по росту ВВП страны в текущем 2018 году с 2,1% до 1,8%.

"Но будет еще ниже при том, что цена на нефть за год увеличилась в два раза. То есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста", — добавил Кудрин.

"Понятно, что нужны другие драйверы нашей экономике. Эта дискуссия идет некоторое время — больше, может быть, шести лет. В предыдущий президентский цикл — где-то в 2012 году, когда проходили выборы, была большая дискуссия о необходимости строительства новой модели экономики. Этого не произошло", — подытожил он.

Напомним, что в конце прошлой недели Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия-1" заявил, что время наступления следующего глобального кризиса в мировой экономике предсказать сложно, но в ближайшие два года он не ожидается. Он отметил, что российский бюджет сбалансирован при цене в 50 долларов на нефть.

"Мы готовы к понижению аж на 20 долларов, но в принципе с учетом резервов мы можем выдержать и еще меньшую (цену). В этом серьезная проблема, и наша задача — наращивать несырьевой экспорт", — заявил Кудрин.

При этом он также отметил, что России необходимо создание "подушки безопасности".

"Для такой страны как наша, это обязательно. Самое главное, нам нельзя уходить в сильную зависимость от доходов от нефти, их тут же тратить, потом когда они заканчиваются, все это снова резать. Это может повлиять и на стабильность экономики и на курс, и на социальные обязательства государства", — сказал Кудрин, отвечая на вопрос ведущей о том, не пересмотрел ли он взгляд на необходимость наличия "подушки безопасности".